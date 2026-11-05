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5 de noviembre de 2026 - 09:08
Clima.

El Niño en Jujuy: "Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, hay que prepararse"

Una de las principales preocupaciones es que las lluvias intensas afecten simultáneamente distintas cuencas de Jujuy y dificulten la respuesta, dijeron desde Recursos Hídricos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa generada con IA.

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“Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, por lo tanto hay que prepararse. Los escenarios han sido óptimos y hemos tenido la particularidad y el cuidado de darle mayor intensidad al plan operativo”, afirmó el funcionario tras reunirse con la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de Jujuy.

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Además, explicó que uno de los principales objetivos es garantizar una respuesta rápida ante eventuales emergencias. “Vamos a distribuir los equipos en el territorio a los efectos de poder atender cualquier emergencia lo más rápido posible”, señaló.

Preocupa la posibilidad de lluvias intensas en distintas cuencas

Una de las principales dificultades que analiza Recursos Hídricos es la posibilidad de que se produzcan eventos simultáneos en distintas cuencas de Jujuy. Esta situación podría complicar los operativos si varias localidades necesitan asistencia al mismo tiempo.

Sosa aseguró que los equipos técnicos realizaron simulaciones y trabajan en alternativas para reducir los riesgos de inundaciones y proteger sectores urbanos y productivos.

Lluvias (imagen ilustrativa).

Lluvias (imagen ilustrativa).

“Confiamos mucho en los trabajos realizados y en la preparación de escenarios. Hemos hecho simulaciones y, si las circunstancias nos obligan a realizar un trasvase de cuenca o utilizar infraestructura vial para conducir el agua y evitar que ingrese a las ciudades, lo vamos a hacer”, expresó.

El funcionario también destacó que las tareas preventivas contemplan la protección de las áreas productivas de la provincia. “También estamos protegiendo áreas productivas, así que estamos preparados para cualquier eventualidad”, agregó.

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