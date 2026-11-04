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4 de noviembre de 2026 - 10:51
Jujuy.

Dengue en Jujuy: el Dr. Hugo Pizzi alertó por posibles brotes ante la llegada de El Niño

El dengue preocupa ante la llegada de las lluvias a Jujuy. El Dr. Hugo Pizzi advirtió sobre la expansión de los mosquitos y cuestionó la baja vacunación.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El dengue preocupa ante la llegada de las lluvias a Jujuy. Pizzi advirtió sobre la expansión de los mosquitos y cuestionó la baja vacunación.

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El especialista, recientemente distinguido como Maestro de la Medicina Argentina, llegó a Jujuy y expresó una advertencia relacionada con los riesgos sanitarios que podrían profundizarse durante los próximos meses.

"El efecto invernadero nos ha ocasionado cosas terribles", manifestó Pizzi, al recordar que desde hace décadas los especialistas vienen advirtiendo sobre las consecuencias de las modificaciones del clima.

"El efecto invernadero nos ha ocasionado cosas terribles" "El efecto invernadero nos ha ocasionado cosas terribles"

Pizzi advirtió que están dadas las condiciones para el avance del dengue

El infectólogo explicó que el aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones están modificando las condiciones ambientales de distintas regiones del país. En particular, mencionó la expansión de mosquitos hacia zonas donde históricamente las temperaturas dificultaban su presencia. Como ejemplo, señaló la detección de mosquitos en regiones de la Patagonia y recordó que el cambio climático amplía las áreas donde pueden desarrollarse insectos transmisores de enfermedades.

Al ser consultado específicamente por la situación del norte argentino, Pizzi fue contundente.

"Están dadas todas las circunstancias para que la ecuación del dengue, del zika, del chikungunya y la fiebre amarilla puedan progresar, inclusive del paludismo en la zona noroeste" "Están dadas todas las circunstancias para que la ecuación del dengue, del zika, del chikungunya y la fiebre amarilla puedan progresar, inclusive del paludismo en la zona noroeste"

La advertencia apunta a las condiciones que pueden favorecer la presencia y reproducción de los mosquitos, pero no significa que todas esas enfermedades estén circulando actualmente en Jujuy.

En el caso del dengue, el virus se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que también puede transmitir zika y chikungunya. Pizzi resumió su preocupación con una frase: "Lo único que faltaría es el virus, porque ya está el mosquito".

"Lo único que faltaría es el virus, porque ya está el mosquito" "Lo único que faltaría es el virus, porque ya está el mosquito"

Esto significa que, cuando el mosquito transmisor está presente, la llegada del virus a través de una persona infectada puede iniciar una cadena de contagios si se dan las condiciones necesarias. El escenario adquiere especial relevancia ante los efectos que podría tener el fenómeno climático de El Niño en la región. Las lluvias frecuentes, combinadas con temperaturas elevadas, pueden favorecer la acumulación de agua y la formación de criaderos.

Por eso, el especialista insistió en la necesidad de anticiparse y mantener los cuidados antes de que aparezcan nuevos casos.

“No tenemos un índice de vacunación favorable”

“No tenemos un índice de vacunación favorable”

Cuántos casos de dengue se registraron en Jujuy y qué pasa con la vacunación

Los últimos informes oficiales permiten conocer cómo evolucionó el dengue en la provincia durante 2026.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó el 18 de mayo que, durante la temporada 2025-2026, se habían confirmado dos casos de dengue, ambos correspondientes a personas residentes en Perico. El primero tenía antecedentes de viaje a Bolivia, mientras que el segundo permanecía bajo investigación epidemiológica al momento de difundirse ese reporte.

Posteriormente, el 18 de septiembre, la cartera sanitaria provincial informó que Jujuy continuaba sin casos de dengue en el inicio de la nueva temporada, mientras avanzaban las tareas preventivas y de descacharrado.

A nivel nacional, el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 41 de 2026 informó seis casos confirmados desde el comienzo de la temporada 2026-2027, todos con antecedentes de viaje y ninguno correspondiente a Jujuy.

El contraste entre la baja circulación viral y la presencia del mosquito demuestra por qué las autoridades sanitarias insisten en sostener la prevención incluso cuando no hay contagios confirmados.

"La gente no nos ayuda" "La gente no nos ayuda"

Durante el diálogo, el Doctor también expresó preocupación por la respuesta de la población frente a las campañas de vacunación.

"La gente no nos ayuda", sostuvo, al referirse a la importancia de que la comunidad acompañe las recomendaciones sanitarias.

"No tenemos un índice de vacunación favorable, son indiferentes. Vacunas contra el dengue han sobrado en todas las jurisdicciones, la gente no se las coloca", cuestionó. El infectólogo recordó el papel que tuvieron las familias en otras épocas para sostener los esquemas de vacunación infantil y destacó especialmente el compromiso de madres y abuelas: "Eran mujeres que no negociaban la vacunación de sus hijos, en absoluto", expresó, al mencionar enfermedades como el sarampión y la poliomielitis.

"Eran mujeres que no negociaban la vacunación de sus hijos, en absoluto" "Eran mujeres que no negociaban la vacunación de sus hijos, en absoluto"

También manifestó preocupación por la disminución de las coberturas frente a otras infecciones prevenibles mediante vacunas, entre ellas la tos convulsa.

Entre las principales recomendaciones para las familias se encuentran vaciar recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas, renovar el agua de los bebederos de mascotas, mantener los patios ordenados y utilizar repelente y mosquiteros.

Ante fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos o dolores musculares, se recomienda consultar al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

La advertencia de Pizzi llega en un momento en que las condiciones climáticas empiezan a cambiar y la prevención vuelve a ocupar un lugar central.

"Vamos a tener que aprender a defendernos", señaló el infectólogo, al insistir en que los cuidados cotidianos y la vacunación son herramientas fundamentales para proteger la salud de la población.

"Vamos a tener que aprender a defendernos" "Vamos a tener que aprender a defendernos"

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