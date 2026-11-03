Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia

La mañana de este martes 3 de noviembre estuvo marcada por una nueva movilización en el centro de San Salvador de Jujuy; la Marcha de los Padres del Dolor , donde familiares de víctimas de diferentes hechos volvieron a encontrarse para pedir justicia , respuestas y avances en las investigaciones que atraviesan sus vidas.

Jujuy. "Mi papá sigue en estado crítico, peleándola": el dolor de los hijos del peregrino atropellado en Ruta 66

Entre quienes participaron estuvieron Rodrigo Villarroel, hijo de Eduardo Villarroel, el peregrino atropellado en la Ruta Nacional 66 cuando caminaba hacia Río Blanco, y Camila Chávez y Mariela Suárez, hermana y tía de Yamila Chávez, la joven que falleció en la Maternidad de Alto Comedero.

Con historias diferentes, las familias compartieron una preocupación: el paso del tiempo y las respuestas que todavía esperan de la Justicia.

Rodrigo Villarroel volvió a reclamar avances en la investigación por el atropello de su padre y cuestionó las circunstancias en las que recibió asistencia después del siniestro.

Según aseguró, la familia cuenta con información de su abogado que indicaría que Eduardo permaneció varias horas tendido en el lugar antes de ser trasladado al hospital: "Estuvo cuatro horas en el piso porque no lo podían levantar a mi papá hasta que llegue el ayudante fiscal", expresó.

Una de las mayores preocupaciones de Rodrigo es que, pese a los pedidos públicos realizados durante los últimos días, todavía no lograron que se acerquen personas que puedan aportar su testimonio sobre lo sucedido: "No, no se acercó nadie", respondió al ser consultado sobre la aparición de nuevos testigos.

Especialmente, pidió la colaboración de un bombero que, según relató, habría asistido a su padre durante los primeros minutos posteriores al impacto.

"Si no estaba este hombre, mi papá se moría, porque le dio los primeros auxilios que fueron primordiales para la vida de mi viejo" "Si no estaba este hombre, mi papá se moría, porque le dio los primeros auxilios que fueron primordiales para la vida de mi viejo"

Con angustia, Rodrigo volvió a dirigirse a quienes pudieron haber presenciado el accidente: "Si nos estás viendo, por favor acercate, necesitamos tus declaraciones para que esto no quede en la nada".

El joven insistió en que había numerosas personas peregrinando por el sector cuando ocurrió el siniestro y considera que sus testimonios pueden ser fundamentales para reconstruir lo sucedido.

"Ellos dicen que nadie es testigo, que nadie vio nada, pero había mucha gente y nadie se está acercando. Por favor" "Ellos dicen que nadie es testigo, que nadie vio nada, pero había mucha gente y nadie se está acercando. Por favor"

Caso Yamila Chávez: la junta médica fue postergada hasta el 11 de noviembre

Durante la misma movilización, Camila Chávez y Mariela Suárez, hermana y tía de Yamila Chávez, también reclamaron que avance la investigación por la muerte de la joven en la Maternidad de Alto Comedero.

La principal novedad es que la junta médica, una instancia importante para analizar la atención que recibió Yamila antes de fallecer, fue postergada hasta el próximo 11 de noviembre: "La investigación sigue en pie. La junta médica se había cambiado para la fecha 11 de noviembre y estamos a la espera", expresaron sus familiares.

La postergación generó nuevas dudas en una familia que lleva meses reclamando que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento: "Estamos esperando que sea claro, porque es raro que lo pasen de un día para casi dos semanas", señalaron durante la marcha.

Según explicaron, ya se concretó una reunión entre los peritos que intervienen en la causa, pero todavía no cuentan con un informe definitivo.

"Lo que se ha realizado es una reunión de todos los peritos, pero todavía no hay un informe" "Lo que se ha realizado es una reunión de todos los peritos, pero todavía no hay un informe"

La preocupación de la familia está centrada especialmente en las diferencias que, según sostienen, existen entre la historia clínica de Yamila y los registros audiovisuales incorporados a la investigación.

"Hay muchas contradicciones. Es lo que podemos decir, que en la parte de la historia clínica, con todo lo que tiene que ver el video y todo lo que está registrado, se han encontrado muchas contradicciones", expresaron.

Además, aseguraron que esas diferencias no habrían sido advertidas únicamente por los familiares, sino también durante el análisis técnico de la documentación.

"No solo de nuestra parte, como veníamos diciendo, sino ya de los mismos peritos. Así que estamos aguardando eso", agregaron.

La junta médica prevista para el 11 de noviembre será una instancia relevante para evaluar la documentación, los registros y las circunstancias de la atención que recibió la joven. Mientras tanto, Camila y Mariela aseguraron que continuarán acompañando la investigación y esperando respuestas sobre lo ocurrido.

La muerte de Yamila Chávez ocurrió el 31 de mayo de 2026 en la Maternidad Josefina Scaro, del Hospital Carlos Snopek, en Alto Comedero. La joven había ingresado con un cuadro de dolor abdominal y la investigación judicial busca establecer posibles responsabilidades profesionales en su atención. La causa tiene dos médicos imputados por homicidio culposo y continúa bajo investigación.

Por su parte, Eduardo Villarroel fue atropellado el 25 de octubre mientras caminaba junto a su pareja hacia el Santuario de Río Blanco. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del barrio Papa Francisco, en Palpalá, y dejó al peregrino con graves lesiones. El conductor involucrado registró alcoholemia positiva y fue imputado en el marco de la investigación judicial.