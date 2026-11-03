Carne en el freezer: cuánto dura y cómo conservarla

Comprar carne para varios días, aprovechar una oferta o llenar el freezer apenas cobramos son costumbres habituales en muchas familias. Pero entre guardar los bifes, preparar las milanesas y organizar las comidas de la semana, aparecen dudas: ¿cuánto tiempo dura la carne congelada?, ¿podemos volver a guardarla si cambiamos de planes?, ¿qué hacemos con el asado que sobró?

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La licenciada en Tecnología de los Alimentos, Pilar Alfonso , explicó cómo conservar correctamente las carnes para cuidar la salud, evitar desperdicios y aprovechar mejor cada compra. La clave no está solamente en congelar, sino también en cómo preparamos, guardamos y descongelamos los alimentos.

Una de las primeras recomendaciones es no colocar en el freezer un pedazo enorme de carne si después vamos a utilizarlo en distintas comidas. Lo mejor es separar la compra en porciones, pensando en lo que realmente consume cada familia.

"Lo ideal es congelar siempre en trozos para que se congele lo más rápido posible" , explicó Pilar. De esta manera, cuando llegue el momento de cocinar, la carne conservará mejor sus jugos y tendrá una textura más agradable.

También es importante utilizar recipientes herméticos o bolsas aptas para freezer, procurando retirar la mayor cantidad posible de aire para evitar que la carne se deshidrate.

¿Y cuánto tiempo podemos conservarla? Según explicó la especialista, los cortes de carne vacuna pueden permanecer hasta 12 meses en el freezer, siempre que se mantengan las condiciones adecuadas de congelación. Sin embargo, no todas las carnes tienen los mismos tiempos. La carne picada, por ejemplo, requiere especial cuidado porque pasó por un proceso de manipulación previo.

"La carne picada en heladera te va a durar uno o dos días y en el freezer hasta tres meses como máximo" "La carne picada en heladera te va a durar uno o dos días y en el freezer hasta tres meses como máximo"

Para las familias que acostumbran a comprar una vez por semana o por mes, otro consejo sencillo es colocar una etiqueta con la fecha de congelación. Así evitamos encontrar paquetes olvidados sin saber cuánto tiempo llevan guardados.

¿Se puede volver a congelar la carne? ¿Y qué hacemos con el asado que sobró?

Seguramente pasó alguna vez: sacamos carne del freezer pensando en cocinarla, pero cambiaron los planes y terminamos preparando otra cosa. ¿Hay que cocinarla sí o sí o podemos volver a guardarla?

La respuesta depende de cómo se descongeló. "Si descongelaste en heladera, podés volver a congelar", aclaró la especialista. Eso sí, advirtió que el producto puede perder algo de calidad y quedar menos jugoso o con una textura más gomosa cuando finalmente se cocine.

Para descongelar correctamente, recomendó bajar la carne a la parte inferior de la heladera desde el día anterior, siempre dentro de un recipiente que evite que los líquidos entren en contacto con otros alimentos. En cambio, si utilizamos el microondas para descongelar, lo recomendable es cocinar inmediatamente y no volver a guardar la carne cruda en el freezer.

Y atención con una costumbre bastante extendida: dejar la carne sobre la mesada o al sol para acelerar el descongelamiento. La especialista fue clara al desaconsejar esta práctica, ya que puede comprometer la seguridad del alimento.

Otra duda habitual aparece después del asado del domingo. Si sobró carne cocida, también podemos congelarla, pero es importante no dejarla durante horas sobre la mesa. La Licenciada recomendó comenzar a refrigerar las sobras lo antes posible, sin superar las dos horas a temperatura ambiente, y luego guardarlas en porciones dentro de recipientes adecuados para el freezer.

También explicó que algunos bifes pueden cocinarse directamente congelados en la sartén, aunque esto puede modificar su textura y hacer que queden más secos.

Los tips más importantes

La licenciada compartió tres recomendaciones fáciles de recordar:

mantener siempre la cadena de frío,

congelar la carne lo antes posible

guardar cada porción correctamente envasada y con su fecha.

evitar lavar el pollo antes de cocinarlo, una práctica común en muchos hogares que puede favorecer la contaminación de otros alimentos y superficies.

Con pequeños cambios en nuestra rutina podemos organizar mejor las compras, aprovechar lo que tenemos en casa y, sobre todo, cuidar la alimentación de toda la familia.