La falta de pasturas por la sequía golpea a la ganadería de la Puna y obliga a reforzar la alimentación

La falta de pasturas y el agotamiento de las reservas de alimento complican la actividad ganadera en la Puna de Jujuy . Según explicó a TodoJujuy Dante Ríos, jefe de la agencia del INTA Abra Pampa, los productores recurren a la suplementación para sostener a sus animales, con gastos que, en algunos casos, superan lo que podrían obtener por su venta.

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“Los gastos erogados para contener esos animales están superando los beneficios que lograrían de la venta de los animales” , afirmó el ingeniero. Ríos señaló que el organismo recibe consultas frecuentes de productores que necesitan alternativas para alimentar al ganado. “La cantidad de forrajes que tenían previsto como reserva ya no están”, sostuvo.

El jefe de la agencia atribuyó parte de la pérdida de pasturas a los fuertes vientos registrados en la región. Según describió, estos barrieron el pasto que quedaba disponible y llevaron a los productores a reforzar la alimentación de los animales. “Estamos en una situación crítica, no digo desesperante, pero hay que echar mano a toda la estrategia”, expresó Ríos. El objetivo, explicó, es sostener al ganado hasta que lleguen las primeras lluvias y permitan aliviar las condiciones de sequía.

El especialista también vinculó el escenario con los efectos de El Niño y manifestó preocupación por las perspectivas de precipitaciones en la región.

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Más animales destinados a la faena

La dificultad para mantener al ganado también está modificando las decisiones de los productores. Ríos indicó que aumentó la salida de animales de los campos como una forma de reducir las pérdidas. “El productor, en el afán de evitar justamente mayores pérdidas, está aumentando la extracción de los campos”, explicó.

Según su evaluación, esa decisión está generando una mayor oferta de carne en la zona. El ingeniero advirtió que, si esa tendencia continúa, podría afectar el precio que reciben los productores. “Creemos que en pocas semanas el mercado va a estar saturado de carnes”, sostuvo. Aclaró que no se refería a carne de mala calidad, sino a una calidad media, y planteó que esa mayor disponibilidad podría perjudicar el valor de venta de los animales.

La preparación para los próximos nacimientos

En su reporte desde Abra Pampa, el periodista Elbio Llampa contó que hay productores que están faenando capones ante la proximidad de nuevos nacimientos y la necesidad de disponer de alimento para las madres. Llampa también mencionó la compra de tanques para almacenar agua de lluvia como parte de las medidas de preparación para la temporada estival.

Desde el INTA, Ríos insistió en la necesidad de buscar estrategias para atravesar el período sin lluvias y sostener a los animales frente al agotamiento de las pasturas.