Abren las preinscripciones para un curso de Inteligencia Artificial en Alto Comedero: cómo anotarse

Abren las preinscripciones para un curso de Inteligencia Artificial en Alto Comedero (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy abrió las preinscripciones para un curso-taller de Inteligencia Artificial Aplicada , destinado al público en general. Se desarrollará en el barrio Alto Comedero .

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La capacitación comenzará el miércoles 4 de noviembre y tendrá una duración de seis encuentros . Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 15:30 a 17 horas. El lugar elegido es el Punto Digital Jorge Cafrune, ubicado en avenida Snopek esquina Pampa Blanca, en Alto Comedero.

Durante las jornadas, los participantes aprenderán a utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial para generar ideas , crear contenidos, optimizar tareas y conocer las posibilidades que ofrece esta tecnología en diferentes actividades. El objetivo es que los asistentes puedan adquirir habilidades digitales y aplicar los conocimientos de manera práctica, tanto en sus actividades personales como laborales.

Desde la organización informaron que la capacitación será gratuita, aunque los cupos son limitados. Por este motivo, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción. La inscripción inicial se realiza de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/GxvwYQHMfrK9eWSJ7

Es importante tener en cuenta que completar el formulario no garantiza una vacante. Para confirmar la inscripción, los interesados deberán finalizar el trámite de manera presencial.

Abren las preinscripciones para un curso de Inteligencia Artificial en Alto Comedero (Foto ilustrativa)

Otros talleres tecnológicos para niños en San Salvador de Jujuy

Además del curso de Inteligencia Artificial Aplicada, la Dirección de Innovación desarrolla otras propuestas orientadas a fomentar el aprendizaje de nuevas tecnologías desde edades tempranas. Una de ellas es el taller “Niños/as Tecnolectores”, destinado a chicos de entre 7 y 11 años. La actividad combina lectura, comprensión de textos y expresión oral con el uso de herramientas digitales, juegos interactivos y creación de historias.

Otra de las iniciativas es el taller de “Robótica, Programación y Electrónica para Niños”, que propone experiencias prácticas para conocer cómo funciona la tecnología, desarrollar el pensamiento lógico y estimular la creatividad mediante actividades de construcción y programación.

Las propuestas apuntan a fortalecer las habilidades digitales y promover conocimientos que puedan utilizarse en el ámbito educativo, laboral y cotidiano, en un contexto en el que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen una presencia cada vez mayor.