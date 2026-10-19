Bomberos de Alto Comedero se quedaron sin lugar y piden ayuda para construir su cuartel

Los Bomberos Voluntarios de Alto Comedero necesitan ayuda de la comunidad para construir su propio cuartel, luego de tener que retirarse del Centro Vecinal del barrio Industrial, donde funcionaban desde hace varios años. Actualmente cuentan con un terreno vacío detrás de la Feria Copacabana, en el barrio 13 de Junio, pero no tienen los fondos necesarios para comenzar la construcción.

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En diálogo con TodoJujuy, Jorge Flores, jefe del cuartel, explicó que recibieron una notificación que les otorgaba tres meses para desocupar el salón de usos múltiples donde desarrollaban sus actividades.

"Nos llegó una nota diciendo que teníamos de plazo tres meses para dejar el lugar porque ellos lo necesitaban para otra cosa", relató.

El cuerpo cuenta con 27 bomberos activos y 28 aspirantes que finalizarán su formación en diciembre. Desde 2013, los voluntarios pasaron por diferentes espacios sin lograr establecer una sede definitiva.

"Ya nos cansamos de siempre andar rebotando. Dijimos basta, vamos a hacer nuestro cuartel y crezcamos", expresó Flores.

El objetivo es comenzar con una construcción básica que permita contar con un espacio para realizar guardias, organizar los equipos y responder a las emergencias. El jefe explicó que, aunque consiguieron algunos hierros y chapas mediante donaciones, todavía no cuentan con los recursos necesarios para levantar las instalaciones.

Qué materiales necesitan y cómo colaborar

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Los Bomberos Voluntarios de Alto Comedero iniciaron una campaña solidaria para reunir materiales de construcción. Principalmente necesitan:

Puntales de madera.

Hierros.

Bloques y ladrillos.

Chapas.

Bolsas de cemento y cal.

Arena y ripio.

"Si es un bloque, va a ser bienvenido. Una bolsa de cemento, cal, arena, ripio, lo que sea, todo va a ser bienvenido", manifestó Flores.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por WhatsApp a los siguientes números:

Presidenta: 01161473874.

Jefe Jorge Flores: 3884211061.

Subjefe: 3885192530.

La importancia de contar con un cuartel en Alto Comedero

Flores destacó que los voluntarios "intervienen habitualmente en siniestros viales, derrames e incendios de pastizales. Contar con instalaciones propias nos permitiría disponer de un espacio estable para las guardias y la organización de los operativos".

"Queremos crecer, queremos mejorar y también tener un lugar fijo donde poder hacer guardia y salir a las intervenciones", sostuvo.