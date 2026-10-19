lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 17:58
Jujuy.

Bomberos de Alto Comedero se quedaron sin lugar y piden ayuda para construir su cuartel

Después de años funcionando en un centro vecinal, tuvieron que dejar el lugar. Ahora buscan donaciones de materiales para levantar una sede propia.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Lee además
Incendio en Volcán
Jujuy.

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9
tiene 18 anos y eligio ser bombera voluntaria: me decian que perdia el tiempo
Historias.

Tiene 18 años y eligió ser bombera voluntaria: "Me decían que perdía el tiempo"

En diálogo con TodoJujuy, Jorge Flores, jefe del cuartel, explicó que recibieron una notificación que les otorgaba tres meses para desocupar el salón de usos múltiples donde desarrollaban sus actividades.

"Nos llegó una nota diciendo que teníamos de plazo tres meses para dejar el lugar porque ellos lo necesitaban para otra cosa", relató.

Bomberos de Alto Comedero buscan construir una sede propia

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

El cuerpo cuenta con 27 bomberos activos y 28 aspirantes que finalizarán su formación en diciembre. Desde 2013, los voluntarios pasaron por diferentes espacios sin lograr establecer una sede definitiva.

"Ya nos cansamos de siempre andar rebotando. Dijimos basta, vamos a hacer nuestro cuartel y crezcamos", expresó Flores.

El objetivo es comenzar con una construcción básica que permita contar con un espacio para realizar guardias, organizar los equipos y responder a las emergencias. El jefe explicó que, aunque consiguieron algunos hierros y chapas mediante donaciones, todavía no cuentan con los recursos necesarios para levantar las instalaciones.

Qué materiales necesitan y cómo colaborar

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Bomberos de Alto Comedero buscan ayuda.

Los Bomberos Voluntarios de Alto Comedero iniciaron una campaña solidaria para reunir materiales de construcción. Principalmente necesitan:

  • Puntales de madera.

  • Hierros.

  • Bloques y ladrillos.

  • Chapas.

  • Bolsas de cemento y cal.

  • Arena y ripio.

"Si es un bloque, va a ser bienvenido. Una bolsa de cemento, cal, arena, ripio, lo que sea, todo va a ser bienvenido", manifestó Flores.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por WhatsApp a los siguientes números:

  • Presidenta: 01161473874.

  • Jefe Jorge Flores: 3884211061.

  • Subjefe: 3885192530.

La importancia de contar con un cuartel en Alto Comedero

Flores destacó que los voluntarios "intervienen habitualmente en siniestros viales, derrames e incendios de pastizales. Contar con instalaciones propias nos permitiría disponer de un espacio estable para las guardias y la organización de los operativos".

"Queremos crecer, queremos mejorar y también tener un lugar fijo donde poder hacer guardia y salir a las intervenciones", sostuvo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Tiene 18 años y eligió ser bombera voluntaria: "Me decían que perdía el tiempo"

Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción

Bomberas advirtieron por el aumento de incendios y la quema de basura en Jujuy

Investigan si el incendio en Laguna de Pozuelos habría iniciado por quema de pastizales

Lo que se lee ahora
escuela de oficios en jujuy: se amplio la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Alacranes en Jujuy (foto: Conicet) video
Precaución.

Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel