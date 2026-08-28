Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción

Un cuartel de bomberos voluntarios de Alto Comedero abrirá durante septiembre una convocatoria destinada a personas interesadas en capacitarse y colaborar ante incendios y otras emergencias.

La información fue brindada por Rocío Estrada, una joven bombera voluntaria de 18 años, durante una entrevista en Arriba Jujuy. Según anticipó, el nuevo curso para aspirantes comenzará en octubre. “Se está abriendo la convocatoria durante todo septiembre, a partir de los 18 años. En octubre comienza el cursado” , explicó.

La entrevistada indicó que toda la información sobre la convocatoria será publicada a través de las redes sociales de la institución. Antes de difundir el canal oficial, deberá confirmarse el nombre del cuartel: durante la presentación se mencionó a la Asociación San Fermín , pero al finalizar la entrevista Rocío hizo referencia a la página de Bomberos Voluntarios San Florián.

Cómo es la capacitación para ser bombero voluntario

Rocío conoció la actividad mediante una convocatoria publicada en Instagram cuando tenía 16 años. Después de reunir la documentación requerida, comenzó un año de formación como aspirante. “Siempre fui una chica muy activa y me gustaba probar cosas nuevas. Vi la convocatoria, decidí inscribirme y me gustó”, recordó.

La capacitación incluye prácticas físicas y preparación para intervenir ante distintas situaciones. Rocío definió el cursado como “semimilitarizado” y recordó que su primera jornada se realizó bajo la lluvia. “Terminé llena de barro y llegué muy cansada a mi casa. Mis padres me preguntaron qué me había pasado y les dije: ‘Me gustó, quiero seguir’. Ahí encontré mi vocación”, relató.

Trabajo conjunto ante las emergencias

Una vez completada la preparación, los voluntarios pueden intervenir en operativos acompañados por integrantes experimentados del cuartel. Rocío remarcó que los aspirantes no actúan solos frente a una emergencia.

En su caso, participó en incendios y en acciones coordinadas con el SAME, Bomberos de la Policía, Policía de la Provincia y Manejo del Fuego.

También destacó la importancia de la confianza entre quienes conforman cada grupo: “Con el tiempo y el trabajo conjunto se genera una segunda familia. Para fin de año se recibirá una nueva camada y también habrá que construir esa confianza”.