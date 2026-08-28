Fútbol, cine, noticias y nuevas pantallas: cómo se transformó la experiencia de mirar televisión

La forma de mirar televisión cambió. El televisor sigue ocupando un lugar central en los hogares, pero ahora convive con celulares, tablets y computadoras. Los usuarios pueden elegir qué mirar, cuándo hacerlo y desde qué dispositivo.

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Esta transformación tiene a la conectividad como protagonista. Para responder a las nuevas formas de consumo, El Cuatro integra sus servicios de internet y televisión , con fibra óptica, TV en vivo, contenidos On Demand y El Cuatro Go.

Detrás de esos servicios existe una infraestructura tecnológica desarrollada en Jujuy. El Cuatro cuenta con uno de los Data Centers más actualizados del norte argentino y es el único proveedor de la región con navegación IPv6. Además, posee acuerdos con grandes compañías de internet como Netflix, Meta y Google para disponer de cachés locales, que acercan los contenidos a los usuarios, reducen la latencia y permiten un acceso más rápido y eficiente.

El deporte sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la televisión. Para los seguidores del fútbol argentino, El Cuatro ofrece el Pack Fútbol , con TNT Sports Premium y ESPN Premium HD para acceder a los partidos de la Liga Profesional.

La propuesta se completa con señales dedicadas al fútbol nacional e internacional, automovilismo, básquet, tenis y otras disciplinas, además de programas de análisis, entrevistas, noticias y resúmenes.

El Cuatro Go: la televisión más allá del televisor y la importancia de Internet y la conexión son fibra óptica

La televisión también dejó de depender de un único equipo y de horarios rígidos. La combinación con internet permite acceder tanto a transmisiones en vivo como a contenidos On Demand.

El Cuatro Go lleva esa experiencia a diferentes pantallas. En televisores inteligentes Samsung o LG que cuenten con Android TV, basta con descargar la aplicación para acceder al servicio sin necesidad de utilizar un decodificador. También permite disfrutar televisión en vivo y contenidos On Demand desde otros dispositivos compatibles.

Así, fútbol, noticias, películas, series, documentales y contenidos infantiles pueden formar parte de una experiencia mucho más flexible.

El crecimiento de las nuevas pantallas también exige conexiones capaces de responder cuando televisores, celulares, computadoras y otros dispositivos utilizan internet simultáneamente.

El Cuatro ofrece internet por fibra óptica con planes de 100, 300 y hasta 600 megas, pensados para diferentes necesidades de conectividad. Además, cuenta con alternativas que combinan televisión, IPTV e internet en una misma propuesta.

Televisión y conectividad dejaron así de funcionar como dos servicios separados. El Cuatro reúne televisión, El Cuatro Go, Pack Fútbol e internet por fibra óptica para acompañar una forma de consumir contenidos cada vez más integrada, flexible y adaptada a cada hogar.

Los servicios están sujetos a disponibilidad técnica y geográfica dentro de la provincia de Jujuy.

Para consultar planes, cobertura y servicios disponibles de Internet y Televisión de El Cuatro, se puede ingresar a www.elcuatro.com o comunicarse al 0810-444-5900.