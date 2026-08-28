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28 de agosto de 2026 - 19:01
El Cuatro.

Fútbol, cine, noticias y nuevas pantallas: cómo se transformó la experiencia de mirar televisión

Televisión e internet forman parte de una experiencia cada vez más integrada. Con fibra óptica, TV en vivo y El Cuatro Go, El Cuatro combina conectividad y entretenimiento para acceder a fútbol, noticias, películas y otros contenidos desde diferentes pantallas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;El Cuatro combina conectividad y entretenimiento&nbsp;

 El Cuatro combina conectividad y entretenimiento 

La forma de mirar televisión cambió. El televisor sigue ocupando un lugar central en los hogares, pero ahora convive con celulares, tablets y computadoras. Los usuarios pueden elegir qué mirar, cuándo hacerlo y desde qué dispositivo.

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Detrás de esos servicios existe una infraestructura tecnológica desarrollada en Jujuy. El Cuatro cuenta con uno de los Data Centers más actualizados del norte argentino y es el único proveedor de la región con navegación IPv6. Además, posee acuerdos con grandes compañías de internet como Netflix, Meta y Google para disponer de cachés locales, que acercan los contenidos a los usuarios, reducen la latencia y permiten un acceso más rápido y eficiente.

Fútbol y deporte en vivo

El deporte sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la televisión. Para los seguidores del fútbol argentino, El Cuatro ofrece el Pack Fútbol, con TNT Sports Premium y ESPN Premium HD para acceder a los partidos de la Liga Profesional.

La propuesta se completa con señales dedicadas al fútbol nacional e internacional, automovilismo, básquet, tenis y otras disciplinas, además de programas de análisis, entrevistas, noticias y resúmenes.

El Cuatro Go: la televisión más allá del televisor y la importancia de Internet y la conexión son fibra óptica

La televisión también dejó de depender de un único equipo y de horarios rígidos. La combinación con internet permite acceder tanto a transmisiones en vivo como a contenidos On Demand.

El Cuatro Go lleva esa experiencia a diferentes pantallas. En televisores inteligentes Samsung o LG que cuenten con Android TV, basta con descargar la aplicación para acceder al servicio sin necesidad de utilizar un decodificador. También permite disfrutar televisión en vivo y contenidos On Demand desde otros dispositivos compatibles.

Así, fútbol, noticias, películas, series, documentales y contenidos infantiles pueden formar parte de una experiencia mucho más flexible.

El crecimiento de las nuevas pantallas también exige conexiones capaces de responder cuando televisores, celulares, computadoras y otros dispositivos utilizan internet simultáneamente.

El Cuatro ofrece internet por fibra óptica con planes de 100, 300 y hasta 600 megas, pensados para diferentes necesidades de conectividad. Además, cuenta con alternativas que combinan televisión, IPTV e internet en una misma propuesta.

Televisión y conectividad dejaron así de funcionar como dos servicios separados. El Cuatro reúne televisión, El Cuatro Go, Pack Fútbol e internet por fibra óptica para acompañar una forma de consumir contenidos cada vez más integrada, flexible y adaptada a cada hogar.

Los servicios están sujetos a disponibilidad técnica y geográfica dentro de la provincia de Jujuy.

Para consultar planes, cobertura y servicios disponibles de Internet y Televisión de El Cuatro, se puede ingresar a www.elcuatro.com o comunicarse al 0810-444-5900.

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Infraestructura tecnológica desarrollada en Jujuy

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