Los Pumas palpitan el duelo con Australia en Jujuy: "La clave va a estar en la defensa"

A pocas horas del partido frente a Australia, Los Pumas continúan con su preparación en Jujuy y ya tienen la mirada puesta en las características que puede presentar el conjunto visitante. Boris Wenger y Benjamín Grondona hablaron antes del encuentro y coincidieron en que la defensa será uno de los puntos fundamentales para contrarrestar el juego dinámico de los Wallabies.

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Rugby. Los Pumas palpitan el duelo con Australia en Jujuy: "Nos sentimos como en casa"

El seleccionado argentino enfrentará a Australia este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto , en un partido internacional que genera una importante expectativa en la provincia.

Uno de los primeros aspectos que destacaron los jugadores fue el acompañamiento recibido desde su llegada a la provincia.

“La verdad que la gente, el cariño y el amor que nos hizo sentir son increíbles. En cada lugar al que vamos lo sentimos. Estamos muy agradecidos con toda la gente de Jujuy”, expresó Boris Wenger .

El pilar también se refirió a las condiciones climáticas con las que se encontraron durante los días previos al encuentro.

“Obviamente es duro, está haciendo bastante calor, pero nos venimos adaptando. Tuvimos varios entrenamientos en el lugar, así que estamos contentos y estamos bien”, agregó.

Por su parte, Benjamín Grondona coincidió al momento de hablar del recibimiento que tuvo el plantel.

“La verdad que increíble, nos recibieron de la mejor manera. Estamos muy contentos de estar acá en Jujuy disfrutando un poquito del calorcito”, señaló.

El calor y la altura, parte del desafío

Las condiciones de Jujuy también aparecen como uno de los factores que los jugadores tuvieron en cuenta durante la preparación.

Grondona explicó que el escenario será diferente al que tuvo el seleccionado durante los días anteriores.

“Va a ser un desafío distinto jugar acá, con la altura que hay y el calor. Venimos de una semana en Buenos Aires un poco distinta, pero ya estamos hace un par de días y nos acostumbramos de la mejor manera”, indicó.

Los Pumas llegaron con anticipación a la provincia y realizaron diferentes entrenamientos buscando adaptarse tanto a las condiciones climáticas como al campo de juego antes del encuentro.

Australia y un juego de muchas fases

Tanto Wenger como Grondona hicieron especial hincapié en una característica de Australia: su intención de conservar la pelota y construir ataques a partir de secuencias largas.

“Sabemos que es un equipo muy dinámico, que tiene muchas fases y que intenta mantener la pelota. Lo vimos contra Japón, donde tuvieron mucha posesión y trataron de proponer a partir de la cantidad de fases”, explicó Wenger.

Ante ese escenario, el pilar sostuvo que Argentina tendrá que mantener la concentración durante largos períodos defensivos.

“Sabemos que en defensa lo tenés que elaborar mucho y creo que ahí va a estar la clave” “Sabemos que en defensa lo tenés que elaborar mucho y creo que ahí va a estar la clave”

Grondona realizó un análisis similar.

“Creo que la clave va a estar en la defensa. Australia va a ser un equipo que viene a jugar secuencias largas, le gusta tener la pelota, así que tenemos que focalizarnos en la defensa, en la comunicación y estar constantes los 80 minutos”, afirmó.

Las claves para atacar a los Wallabies

Wenger también se refirió a lo que deberá hacer Argentina cuando tenga la posesión.

El jugador remarcó la importancia de imponerse físicamente en cada situación y avanzar progresivamente sobre la defensa australiana.

“Hay que mantener la pelota y ser muy fuertes en cada contacto. Tienen muy buenos pescadores. Creo que en nuestro ataque va a ser clave ganar cada metro y hacerlos retroceder”, señaló.

Por su parte, Grondona advirtió sobre la variedad ofensiva del equipo australiano.

“Les gusta jugar a las espaldas y tener secuencias largas. Tenemos que no desesperarnos, estar conectados en defensa y creo que eso va a ser la clave” “Les gusta jugar a las espaldas y tener secuencias largas. Tenemos que no desesperarnos, estar conectados en defensa y creo que eso va a ser la clave”

“El grupo está muy unido y con hambre”

Más allá de los aspectos tácticos, Grondona también habló del momento que atraviesa internamente el plantel argentino.

“El grupo está muy unido, está con ganas de ganar, está con hambre, así que vamos a ir a buscarlo”, afirmó.

Al ser consultado sobre los factores externos que también pueden afectar a Australia, como el viaje, el cambio horario o las condiciones de Jujuy, el tercera línea sostuvo que la atención del equipo argentino está puesta exclusivamente en su propia preparación.

“Nos focalizamos en nosotros. Ellos harán su estrategia, pero nuestro foco está en cómo nos preparamos de la mejor manera, independientemente de lo que hagan ellos”, aseguró.

Wenger y la competencia dentro de Los Pumas

Wenger también se refirió a la competencia interna dentro del seleccionado y al lugar que ocupan aquellos jugadores que todavía están dando sus primeros pasos con la camiseta argentina.

“Cada jugador que está acá, el que todavía no tiene caps, el que tiene uno o el que tiene más, busca estar en el equipo el fin de semana. Por algo estamos acá, queremos representar a nuestro país y queremos estar dentro del equipo”, explicó.

Además, destacó que quienes no tienen la posibilidad de ingresar desde el inicio también cumplen un rol importante durante la preparación.

“Si te toca estar dentro del equipo, estás contento por representar al país, pero también está la posibilidad de empujar al equipo desde otro lugar. Estamos todos tirando para el mismo lado”, sostuvo.

Con la preparación prácticamente terminada, Los Pumas afrontarán este sábado un nuevo compromiso internacional en una provincia que volvió a movilizarse alrededor del rugby. Para Wenger y Grondona, la fórmula aparece clara: concentración defensiva, intensidad durante los 80 minutos y paciencia ante un Australia que buscará tener la pelota y construir ataques largos.