"Va a ser durísimo": Los Pumas anticiparon el duelo con Australia

Los Pumas continúan con su preparación en Jujuy de cara al partido frente a Australia y dos integrantes del plantel, Agustín Fraga y Mayco Vivas , compartieron sus sensaciones sobre la adaptación a la provincia, las condiciones de juego y el desafío que tendrán por delante.

Deportes. Los Pumas entrenaron en Jujuy ante un gran marco de público

Deportes. Los Pumas llegaron a Jujuy y se preparan para el duelo ante Australia

Ambos coincidieron en que será un encuentro exigente y remarcaron que, más allá de la altura y el clima, el principal objetivo será concentrarse en el juego que Argentina pretende desarrollar.

Agustín Fraga anticipó un compromiso de alta exigencia y marcó algunas características del seleccionado australiano.

“Creo que va a ser un partido durísimo. Tanto lo que fue Sudáfrica como estos dos partidos con Australia van a ser partidos muy duros” “Creo que va a ser un partido durísimo. Tanto lo que fue Sudáfrica como estos dos partidos con Australia van a ser partidos muy duros”

El jugador destacó que Los Pumas llevan varios días en Jujuy y consideró que ese tiempo les permitió acostumbrarse progresivamente a las condiciones de la provincia.

“Estamos acá en Jujuy desde hace ya unos días, acostumbrándonos al clima, que es muy distinto al de Buenos Aires, y a la altura”, explicó.

Fraga también sostuvo que Australia presenta una propuesta diferente a la de Sudáfrica, principalmente por su intención de darle mayor circulación a la pelota.

“A diferencia de Sudáfrica, Australia juega muy bien con la pelota, se mueve un poquito más”, indicó.

Mayco Vivas y la adaptación a la altura

Mayco Vivas coincidió en que la altura forma parte de las condiciones a las que el plantel debe adaptarse y aseguró que el equipo tuvo buenos días de entrenamiento en la provincia.

“Si bien hay un poco de altura, es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar y creo que en un par de días uno ya se acostumbra” “Si bien hay un poco de altura, es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar y creo que en un par de días uno ya se acostumbra”

Además, destacó las condiciones que encontraron desde su llegada. “Tuvimos muy buenos entrenamientos en la provincia, el clima está divino, así que mejor no se puede pedir”, expresó.

Para Vivas, las condiciones geográficas pueden generar alguna diferencia, aunque descartó que sean determinantes en un partido de este nivel.

“No creo que pueda llegar a ser algo que defina un partido. Sí puede llegar a haber alguna diferencia, pero no es algo que vaya a definir un partido de este nivel”, afirmó.

Australia y el foco de Los Pumas

Vivas también analizó algunas características del próximo rival y señaló que Australia buscará darle velocidad al juego.

“Sabemos qué les gusta hacer, cómo les gusta jugar. Les gusta mucho jugar al rugby, jugar a la pelota, hacerla correr” “Sabemos qué les gusta hacer, cómo les gusta jugar. Les gusta mucho jugar al rugby, jugar a la pelota, hacerla correr”

Sin embargo, remarcó que la prioridad estará puesta en la propuesta propia del seleccionado argentino.

“Nuestro foco va a estar también en lo que nosotros queremos hacer durante el partido”, indicó.

El jugador agregó que las condiciones externas forman parte de la competencia y que el equipo debe estar preparado para adaptarse.

“El partido se hace en Jujuy, el partido se hace en Mendoza y no es algo que puedas cambiar o controlar. Te tenés que adaptar y sacarlo de la cabeza”, sostuvo.

El recibimiento de Jujuy

Más allá de lo deportivo, tanto Fraga como Vivas destacaron el contacto que tuvieron con los jujeños durante su estadía.

Fraga contó que tenía referencias de la provincia antes de llegar y valoró especialmente el paisaje.

“La verdad que es una ciudad muy linda. Estamos muy cerca de las montañas, que nosotros, que somos de Buenos Aires, tenemos que alejarnos mucho para eso”, expresó.

Además, señaló que todavía espera aprovechar el tiempo disponible para seguir recorriendo y conociendo Jujuy.

Vivas, por su parte, destacó particularmente el trato recibido por el seleccionado y la expectativa que genera la presencia de Los Pumas en el interior.

“En cualquier lugar del interior que vamos se siente como en casa, por cómo te tratan, cómo te reciben, cómo te ayudan y cómo te atienden” “En cualquier lugar del interior que vamos se siente como en casa, por cómo te tratan, cómo te reciben, cómo te ayudan y cómo te atienden”

También remarcó el valor del encuentro entre los jugadores y los seguidores. “Compartir esos momentos con la gente creo que es algo único, tanto para el jugador como para la gente”, expresó.

Fraga y su crecimiento dentro del seleccionado

Durante la entrevista, Fraga también habló sobre su recorrido personal y el proceso de adaptación al rugby de 15 profesional.

“Fue una primera experiencia para mí también en lo que era el rugby de 15 profesional. Venía de jugar en el club, así que muy contento por el logro”, contó.

El jugador sostuvo que el último tiempo representó una etapa de aprendizaje y transición dentro de su carrera.

“Aprendí muchísimo el año pasado. Fue un momento de mucho aprendizaje para mí, saber a lo que quiero aspirar y vivirlo en carne propia” “Aprendí muchísimo el año pasado. Fue un momento de mucho aprendizaje para mí, saber a lo que quiero aspirar y vivirlo en carne propia”

Con varios días de preparación en Jujuy, Los Pumas atraviesan las jornadas previas al choque con Australia entre entrenamientos, adaptación a las condiciones locales y el contacto con una provincia que espera uno de los principales acontecimientos deportivos del año.