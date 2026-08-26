Un jujeño hizo historia en Paraguay: corrió 182 kilómetros en 27 horas y ganó una ultramaratón

El atleta jujeño Leonardo Álvarez se consagró campeón de una exigente competencia de ultradistancia disputada en Asunción, Paraguay , bajo el formato Backyard. Fue el único representante de Jujuy en la prueba y consiguió quedarse con el primer puesto después de completar 27 vueltas, casi 182 kilómetros y 27 horas de competencia .

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Álvarez llegó al desafío con experiencia previa en ultradistancia, disciplina que practica desde hace aproximadamente dos años. Sin embargo, durante 2026 decidió probar un formato diferente, en el que no alcanza con ser el corredor más rápido: el objetivo es mantenerse en competencia hasta convertirse en el último atleta capaz de completar una vuelta.

La modalidad propone un circuito de 6 kilómetros y 700 metros que los participantes deben completar en menos de una hora. Al cumplirse los 60 minutos, comienza una nueva vuelta y todos los corredores que continúan en competencia deben volver a largar.

La dinámica se repite de manera ininterrumpida hasta que solamente un competidor logra completar el recorrido.

“Gana quien da la última vuelta”, explicó Álvarez al describir una modalidad en la que también resulta fundamental administrar los tiempos de carrera, el descanso, la alimentación y el desgaste físico y mental.

Cada corredor elige qué ritmo mantener durante los 6,7 kilómetros, pero llegar antes no significa necesariamente una ventaja: el tiempo restante hasta la siguiente largada es utilizado para descansar, alimentarse, hidratarse y prepararse nuevamente.

De Sucre a Paraguay: dos escenarios completamente diferentes

La primera experiencia de Álvarez bajo este formato había sido en Sucre, Bolivia, donde consiguió completar 15 vueltas. Allí, el principal desafío estuvo marcado por los aproximadamente 3.600 metros de altura y las bajas temperaturas.

La competencia comenzó a las 14 y el jujeño permaneció corriendo hasta aproximadamente las 4 de la madrugada del día siguiente.

“Daba cada vuelta en 46 o 47 minutos y se me enfriaba el cuerpo. Me costaba volver a largar”, recordó.

La prueba de Asunción presentó condiciones completamente distintas. Con una altitud cercana al nivel del mar, el principal factor climático fue la humedad.

Álvarez decidió participar apenas una semana antes de la competencia y recibió una invitación de la organización, que además puso a su disposición la asistencia necesaria para afrontar el desafío.

Su objetivo eran 15 vueltas, pero terminó haciendo 27

El atleta llegó a Paraguay con una meta concreta: igualar o superar las 15 vueltas que había conseguido anteriormente en Bolivia.

Una vez alcanzado ese objetivo, decidió continuar.

“Cuando logré hacer 15 dije: ‘Bueno, ya está, hice mi objetivo’. Pero el tiempo me fue dando más ganas para seguir dando vueltas”, relató.

El número de corredores comenzó a reducirse con el paso de las horas. Al llegar a las 20 vueltas quedaban cuatro participantes, mientras que para la vuelta 24 solamente permanecían Álvarez y otro competidor.

La definición terminó convirtiéndose en un duelo entre ambos.

La vuelta 27 y el momento que definió al campeón

Los dos atletas iniciaron juntos la vuelta número 27. Sin embargo, después de recorrer algunos metros, el rival de Álvarez decidió regresar y abandonar la competencia.

Para quedarse con la victoria, al jujeño todavía le quedaba una condición indispensable: completar solo los 6,7 kilómetros de esa última vuelta.

Lo hizo y se convirtió en el ganador

Así terminó una competencia de 27 horas, durante las cuales recorrió aproximadamente 182 kilómetros, una distancia que superó ampliamente el objetivo con el que había llegado a Paraguay.

Alimentación, hidratación y acompañamiento durante 27 horas

Además de correr, este tipo de competencias requiere una planificación permanente durante los breves períodos disponibles entre cada vuelta.

Álvarez explicó que el acompañamiento resulta fundamental porque, después de cada recorrido, el corredor necesita tener preparados alimentos, agua, geles y sales antes de volver a ubicarse en la línea de largada.

El jujeño destacó especialmente el apoyo que recibió durante toda la noche en Paraguay.

“La gente estuvo ahí toda la noche, me acompañó en cada momento. Eso también me incentivaba a no bajar los brazos y continuar dando vueltas”, señaló.

“El último en pie”

Después de 27 horas de esfuerzo continuo, Leonardo Álvarez terminó siendo el último corredor capaz de completar una vuelta, condición que define al campeón en esta modalidad.

El trofeo sintetizó lo ocurrido durante la competencia con una frase: “El último en pie”.

Para el atleta jujeño, que comenzó el desafío pensando en alcanzar 15 vueltas, la experiencia terminó con 27 giros, casi 182 kilómetros recorridos y el primer puesto, representando a Jujuy como el único deportista de la provincia presente en la competencia.