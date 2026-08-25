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25 de agosto de 2026 - 15:50
Deportes.

Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF en un torneo en Paraguay

El tenista jujeño de 16 años Valentino Ancasi, viene de competir en Paraguay, donde consiguió sus primeros puntos en el circuito ITF.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF 

Con apenas 16 años, Valentino Ancasi continúa dando pasos en su carrera en el tenis. El joven jujeño estuvo durante varias semanas en Paraguay, donde disputó distintos torneos y logró sumar sus primeros puntos ITF, uno de los objetivos que se había planteado para esta temporada.

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“Fue bastante positivo poder sacar mis primeros puntos ITF. Pude jugar bien y enfrentarme con chicos más grandes que yo, de 17 y 18 años, que tienen más ritmo en la categoría”, explicó Ancasi.

El jujeño destacó que competir frente a jugadores de mayor edad también le permitió medir su nivel y ganar experiencia. “Se siente el nivel en cada partido, es mucho más exigente. Eso hay que seguir trabajándolo día a día”, señaló.

Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF

Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF

Competencia en singles y dobles

Durante su paso por Paraguay, Ancasi participó tanto en singles como en dobles. En individuales disputó torneos con formato por zonas, mientras que en dobles la competencia fue por eliminación directa.

En esa modalidad compartió cancha con jugadores de otros países. Durante una semana formó pareja con un tenista brasileño y, en otra oportunidad, con uno boliviano. “La primera semana ya conocía al chico. Hablamos sobre cómo íbamos a jugar y cuál era el fuerte de cada uno para tratar de entendernos lo mejor posible”, relató.

La comunicación fue uno de los desafíos, especialmente cuando compartió dupla con el jugador brasileño, aunque pudieron adaptarse durante los partidos. “Fue bastante complicada la comunicación, pero pudimos jugar bien, nos entendimos dentro de todo y sacamos buenos puntos”, agregó.

El próximo desafío de Valentino Ancasi será en Tucumán

Los resultados obtenidos durante las últimas competencias representan para Ancasi una señal del trabajo realizado a lo largo del año y, al mismo tiempo, una motivación para continuar creciendo. Vengo trabajando bastante bien durante este año. Tengo un gran equipo de trabajo detrás y esto significa más motivación para seguir entrenando día a día y compitiendo con los mejores”, sostuvo.

Su calendario continuará rápidamente. El próximo lunes disputará un torneo ITF en Tucumán, donde volverá a competir en singles y dobles con el objetivo de seguir sumando puntos.

Las lesiones que tuvo que superar

El camino durante la temporada también estuvo marcado por algunas dificultades físicas. Ancasi sufrió un desgarro abdominal que lo obligó a permanecer fuera de competencia y le impidió participar del M15 realizado en Jujuy.

Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF

Valentino Ancasi sumó sus primeros puntos ITF

Posteriormente, tras regresar de Paraguay, tuvo un problema en la espalda que lo mantuvo aproximadamente dos semanas sin actividad. A pesar de ello, pudo recuperarse a tiempo para disputar el Nacional en Córdoba. “Llegué con lo justo a Córdoba, pero pude acomodarme bien y adoptar nuevamente el ritmo del torneo”, recordó.

El objetivo: terminar entre los diez mejores del país

Con varios meses de competencia todavía por delante, Valentino Ancasi tiene definido su principal objetivo para el cierre de la temporada. “Mi objetivo de acá hasta fin de año es mantenerme dentro de los diez del país y seguir sumando puntos ITF”, afirmó. El tenista jujeño también mantiene entre sus metas volver a vestir los colores nacionales. “Siempre es lindo representar a Argentina, es una motivación especial”, concluyó.

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