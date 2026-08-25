El argentino Faustino Oro le ganó al pentacampeón mundial Magnus Carlsen

El argentino Faustino Oro , de apenas 12 años, consiguió una de las victorias más importantes de su corta carrera: derrotó a Magnus Carlsen en una partida de ajedrez online durante un match de ocho juegos disputado en Chess.com.

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El encuentro se jugó bajo la modalidad blitz 3+0 , con tres minutos para cada jugador y sin incremento de tiempo. Aunque el noruego terminó imponiéndose en el marcador global por 4-1, con tres tablas , el joven argentino logró quedarse con una de las partidas frente al número uno del ranking mundial.

Carlsen comenzó el match con dos victorias consecutivas. Oro respondió con dos tablas , hasta que llegó el quinto juego, en el que el argentino consiguió superar al cinco veces campeón mundial.

El sexto encuentro también terminó en tablas, dejando el parcial 2-1 para Carlsen , con tres empates. El noruego cerró la serie con triunfos en las dos últimas partidas y estableció el resultado definitivo.

Una nueva victoria de Oro frente a Carlsen

No es la primera vez que Faustino Oro logra vencer al noruego en una partida online.

En marzo de 2024, cuando tenía apenas 10 años, el argentino ya había derrotado a Carlsen en una partida de bullet, la modalidad más rápida del ajedrez online.

Aquel resultado generó una gran repercusión y contribuyó a instalar el apodo de “el Messi del ajedrez” para referirse al joven argentino.

Esta vez, Oro volvió a conseguirlo ante uno de los jugadores más importantes de la historia del ajedrez, aunque en una modalidad diferente y dentro de un match que terminó con ventaja para el noruego.

Faustino Oro.

El ascenso meteórico de Faustino Oro

Con apenas 12 años, Oro ya acumula varios récords en el ajedrez mundial.

En mayo de 2026 se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, al completar su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival, con 12 años, 6 meses y 26 días.

Dos años antes, en junio de 2024, había conseguido otro récord al convertirse en el Maestro Internacional más joven de todos los tiempos.

Además, su rendimiento en las partidas rápidas online lo llevó a superar los 3.000 puntos de rating blitz en Chess.com, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa marca y en ingresar al top 10 mundial de esa plataforma.

Su rating FIDE clásico se ubica en 2.537 puntos, según los datos de julio de 2026.

Frente a uno de los mejores de la historia

Del otro lado estuvo Magnus Carlsen, de 35 años, considerado uno de los jugadores más dominantes de la historia del ajedrez.

El noruego conquistó cinco títulos mundiales de ajedrez clásico y permanece como uno de los principales referentes del deporte a nivel internacional.

Por eso, aunque Carlsen se quedó con el match por 4-1, la victoria individual de Oro volvió a llamar la atención sobre el talento y la precocidad del argentino.

A los 12 años, Faustino Oro ya volvió a ganarle una partida a Magnus Carlsen y continúa construyendo una carrera que lo ubica entre las grandes promesas del ajedrez mundial.