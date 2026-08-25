Federico Stieglitz da pelea en el Turismo Pista: "Estamos bien para poder pelear"

Federico Stieglitz atraviesa una de sus mejores temporadas en el Turismo Pista y encara las últimas tres fechas con la expectativa de mantenerse entre los protagonistas y llegar a la definición con posibilidades de pelear por el campeonato.

El piloto jujeño destacó también el presente de Matías Clapier, otro de los representantes jujeños que viene cumpliendo una destacada actuación en su respectiva categoría. “ Un gran año tanto para mí como para Matías . Estamos siendo protagonistas fecha tras fecha, estamos los dos en nuestros respectivos campeonatos muy bien ubicados”, señaló.

El objetivo, explicó, es sostener la regularidad durante el tramo final de la temporada. “Quedan estas últimas tres fechas, ojalá que podamos seguir por este camino sumando y tratar de, por qué no, llegar a la última fecha con posibilidad de pelear el campeonato”, agregó.

Uno de los principales desafíos para los pilotos jujeños es la distancia que deben recorrer para participar de cada competencia. “Los autódromos nos quedan lejos. Hacemos un esfuerzo muy grande para poder viajar y llegar bien a todas las carreras” , explicó Stieglitz.

En ese sentido, remarcó lo que significa representar a la provincia en una categoría nacional. “Poder representar a Jujuy de esta manera, en mi caso, me llena de orgullo y ojalá que lo podamos seguir haciendo así”.

Nueve años en Turismo Pista de Federico Stieglitz

Stieglitz ya acumula una extensa experiencia dentro de la categoría. Actualmente transita su novena temporada en Turismo Pista. “Corrí cuatro años en la Clase 1 y después todos los años siguientes en la Clase 3. Es una categoría que me gusta, la sigo desde siempre y ahora poder estar ahí firme, peleando por carreras, está muy bueno”, explicó.

El piloto considera que la experiencia acumulada fue uno de los factores fundamentales para el crecimiento mostrado durante esta temporada. A eso se suma el rendimiento de su Renault Clio, junto con el trabajo sobre el motor, el chasis y el equipo.

“Es un conjunto de cosas. Uno aporta toda su experiencia, las ganas, pero depende también de otros factores. Hoy en día tenemos el conjunto bien armado y estamos bien para poder pelear”, afirmó.

Termas de Río Hondo, una fecha especial

Una de las próximas competencias será en Termas de Río Hondo, una fecha que Stieglitz considera prácticamente como local por la cercanía con Jujuy. “En mi caso la tomo como si fuese local. Van todos mis amigos, mis familiares, que al estar tan cerca pueden acercarse. Es una fecha que me encanta”, sostuvo. Antes de esa competencia, los pilotos realizarán una actividad especial en Jujuy.

Exhibición de automovilismo en Ciudad Cultural

Stieglitz confirmó que el miércoles 2 de septiembre se realizará una exhibición en Ciudad Cultural, donde el público podrá acercarse a conocer los autos y compartir una jornada vinculada al automovilismo. Participarán su auto, el de Matías Clapier y también el de Fran Martínez, compañero de equipo de Stieglitz y oriundo de 9 de Julio.

“Trataremos de brindar un buen espectáculo y que la gente pueda estar cerca de los autos, sacarse fotos, que es lo lindo”, explicó. Además del Turismo Pista, la propuesta contará con la presencia de distintas categorías del automovilismo jujeño y del karting. “El jujeño es muy fierrero, muy apasionado. Va a ser una gran exhibición de automovilismo y creo que va a estar muy bueno para poder visibilizar el automovilismo”, destacó.

El objetivo: llegar a Rafaela con chances

Con tres fechas todavía por disputarse, Stieglitz mantiene intactas sus expectativas dentro del campeonato. El piloto ya logró una victoria durante la temporada, un requisito necesario para poder aspirar al título. “Estamos muy bien ubicados en el campeonato, ya ganamos una carrera. Ahora quedan tres fechas, dos con puntaje y medio y una con puntaje normal, así que hay muchos puntos en juego todavía”, señaló. La meta está clara: “Trataremos de ser regulares y llegar a la última fecha en Rafaela con chances”.