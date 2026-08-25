Un jujeño va por el Nacional de Pádel y sueña con el Panamericano

El jujeño Facundo Bejarano se prepara para representar a la provincia en una nueva competencia nacional de pádel. En las próximas semanas viajará a Catamarca para disputar el Nacional de Parejas , torneo en el que buscará llegar a las instancias decisivas y conseguir nuevamente la clasificación al Panamericano.

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El deportista lleva cuatro años y medio vinculado al pádel, aunque su historia con los deportes de raqueta comenzó mucho antes. Durante aproximadamente 15 años practicó tenis y luego encontró en esta disciplina una nueva motivación para competir.

“Fue como empezar de vuelta, empezar a competir y entrenar nuevamente” “Fue como empezar de vuelta, empezar a competir y entrenar nuevamente”

Del tenis al pádel y una nueva etapa competitiva

Bejarano señaló que varios jugadores provenientes del tenis encontraron en el pádel un calendario competitivo más activo.

Según explicó, mientras actualmente existen menos competencias de tenis, el pádel ofrece torneos prácticamente todos los fines de semana en distintos clubes. Esa continuidad fue uno de los factores que lo llevó a involucrarse de lleno en la disciplina.

También destacó el nivel que alcanzó Jujuy en los últimos años.

“Hasta tercera categoría creo que estamos entre los mejores a nivel nacional. El año pasado fuimos primeros en la categoría de hombres” “Hasta tercera categoría creo que estamos entre los mejores a nivel nacional. El año pasado fuimos primeros en la categoría de hombres”

Para el jugador, una de las características de los representantes jujeños es la intensidad con la que disputan cada encuentro. “Acá los torneos se viven mucho. Todos corren y dejan todo”, describió.

El objetivo: volver al Panamericano

La próxima competencia importante será el Nacional de Parejas en Catamarca. Bejarano disputará el torneo junto a Valentín, su compañero radicado en Salta, con quien ya viene obteniendo buenos resultados.

Ambos entrenan por separado debido a la distancia y se reúnen principalmente para disputar los torneos. La dupla atravesó un proceso de adaptación hasta encontrar su mejor funcionamiento.

“Al principio no había forma, después nos dimos una segunda oportunidad y ahora venimos jugando bien” “Al principio no había forma, después nos dimos una segunda oportunidad y ahora venimos jugando bien”

El Nacional será especialmente importante porque una buena actuación puede abrir nuevamente la posibilidad de disputar el Panamericano.

Bejarano ya vivió esa experiencia durante la temporada pasada. Tras llegar a una final nacional consiguió la clasificación y posteriormente terminó tercero en la competencia internacional.

“Fue una locura, una experiencia tremenda. Perdimos la semifinal contra Brasil y después le ganamos a Chile por el tercer puesto”, recordó.

Busca colaboración para afrontar los viajes

El calendario competitivo implica traslados frecuentes y distintos gastos, por lo que Bejarano abrió la posibilidad de sumar sponsors y recibir colaboración para afrontar las próximas competencias.

El jugador explicó que algunas marcas ya comenzaron a acompañarlo y que cuenta con espacios para incorporar nuevos auspiciantes en indumentaria y material utilizado durante los torneos.

“Cualquier tipo de ayuda sirve. Quien quiera colaborar puede hablar conmigo y vemos de qué manera hacerlo” “Cualquier tipo de ayuda sirve. Quien quiera colaborar puede hablar conmigo y vemos de qué manera hacerlo”

Quienes estén interesados en acompañar al deportista pueden comunicarse a través de su cuenta de Instagram @facundobejarano07.