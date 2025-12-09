Dos jujeños entre los mejores del Panamericano de Seniors de pádel

Paraguay fue sede del Panamericano de Seniors de donde dos jujeños, pádel Miguel Doblas y Federico Galán Savio, lograron el tercer puesto en su categoría, en el marco de la consagración de Argentina con el primer puesto en la Copa por Países.
, primero logrando meterse en el equipo nacional, y en la competencia realizada este mes en Asunción, quedándose con un lugar en el podio entre los mejores del continente. Los jujeños demostraron el nivel del pádel jujeño
Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay
Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay
Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay
Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay
Argentina bien arriba en el pádel seniors
Argentina tuvo una actuación histórica con nuevos títulos individuales que se sumaron a la consagración como Campeón por Equipos, consolidando una nueva conquista continental que quedará marcada en la memoria del deporte. Todos los campeones
Damas: 30A: Domínguez-Cadaval / Campeonas Blázquez – Danielle / Finalistas. 35B: Czyrgna-Gamarra/ Finalistas. 40: Kesselman-Maza/ Finalistas. 45A: Salvai- Valle/ Campeonas. 50A: Cabrera-Martin / Finalistas. 55U: Pagliarullo- Graziadei / Finalistas
Caballeros 35A: Molina -Carrizo / Campeones. 35B Villa -Bossa / Campeones. 40A: Otero Chiban / Finalistas. 40B Ardiles -Tschopp/ Campeones. 45A: Barros-Barros/ Finalistas. 45B: Pachla- Rearte/ Campeones. 50A: La Serna-González/ Campeones. Correa – Correa / Finalistas. 55U: Menéndez-Magnani / Finalistas.
Argentina en el Panamericano de Seniors de pádel
Argentina en el Panamericano de Seniors de pádel
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.