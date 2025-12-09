Dos jujeños entre los mejores del Panamericano de Seniors de pádel

Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay

Paraguay fue sede del Panamericano de Seniors de pádel donde dos jujeños, Miguel Doblas y Federico Galán Savio, lograron el tercer puesto en su categoría, en el marco de la consagración de Argentina con el primer puesto en la Copa por Países.

Los jujeños demostraron el nivel del pádel jujeño, primero logrando meterse en el equipo nacional, y en la competencia realizada este mes en Asunción, quedándose con un lugar en el podio entre los mejores del continente.

Argentina bien arriba en el pádel seniors Argentina tuvo una actuación histórica con nuevos títulos individuales que se sumaron a la consagración como Campeón por Equipos, consolidando una nueva conquista continental que quedará marcada en la memoria del deporte. Todos los campeones Damas: 30A: Domínguez-Cadaval / Campeonas

Blázquez – Danielle / Finalistas.

35B: Czyrgna-Gamarra/ Finalistas.

40: Kesselman-Maza/ Finalistas.

45A: Salvai- Valle/ Campeonas.

50A: Cabrera-Martin / Finalistas.

55U: Pagliarullo- Graziadei / Finalistas Caballeros 35A: Molina -Carrizo / Campeones.

35B Villa -Bossa / Campeones.

40A: Otero Chiban / Finalistas.

40B Ardiles -Tschopp/ Campeones.

45A: Barros-Barros/ Finalistas.

45B: Pachla- Rearte/ Campeones.

50A: La Serna-González/ Campeones.

Correa – Correa / Finalistas.

55U: Menéndez-Magnani / Finalistas. Argentina en el Panamericano de Seniors de pádel Argentina en el Panamericano de Seniors de pádel

