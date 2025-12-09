martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 17:01
Paraguay.

Dos jujeños entre los mejores del Panamericano de Seniors de pádel

Miguel Doblas y Federico Galán Savio se destacaron en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay

Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay

Paraguay fue sede del Panamericano de Seniors de pádel donde dos jujeños, Miguel Doblas y Federico Galán Savio, lograron el tercer puesto en su categoría, en el marco de la consagración de Argentina con el primer puesto en la Copa por Países.

Miguel Doblas y Federico Galán Savio en el Panamericano de Seniors de pádel en Paraguay

Argentina bien arriba en el pádel seniors

Argentina tuvo una actuación histórica con nuevos títulos individuales que se sumaron a la consagración como Campeón por Equipos, consolidando una nueva conquista continental que quedará marcada en la memoria del deporte.

Todos los campeones

Damas:

  • 30A: Domínguez-Cadaval / Campeonas
  • Blázquez – Danielle / Finalistas.
  • 35B: Czyrgna-Gamarra/ Finalistas.
  • 40: Kesselman-Maza/ Finalistas.
  • 45A: Salvai- Valle/ Campeonas.
  • 50A: Cabrera-Martin / Finalistas.
  • 55U: Pagliarullo- Graziadei / Finalistas

Caballeros

  • 35A: Molina -Carrizo / Campeones.
  • 35B Villa -Bossa / Campeones.
  • 40A: Otero Chiban / Finalistas.
  • 40B Ardiles -Tschopp/ Campeones.
  • 45A: Barros-Barros/ Finalistas.
  • 45B: Pachla- Rearte/ Campeones.
  • 50A: La Serna-González/ Campeones.
  • Correa – Correa / Finalistas.
  • 55U: Menéndez-Magnani / Finalistas.

