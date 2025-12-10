miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 11:44
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Es una ayuda para alumnos de escuelas privadas subsidiadas. Estos son los requisitos vigentes y la forma de calcular el monto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Voucher educativo diciembre 2025.

Voucher educativo diciembre 2025.

El voucher educativo constituye un apoyo estatal destinado a acompañar la formación de niños y adolescentes. Pueden acceder a él las familias con hijos de hasta 18 años que concurran a colegios de gestión privada subvencionados por el Estado en los niveles inicial, primario o secundario, siempre que la institución reciba al menos un 75% de financiamiento público.

Lee además
ANSES.
País.

Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones
Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

En la página Argentina.gob.ar, dentro del apartado del Ministerio de Capital Humano y Educación, se detallan los requisitos previos a la inscripción. “Deberás brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten”, se indica antes de completar el formulario.

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.
Vouchers educativos 2025: cómo reclamar si rechazaron tu solicitud.

Vouchers educativos 2025: cómo reclamar si rechazaron tu solicitud.

Para completar la inscripción correctamente, es fundamental contar con cierta información: el DNI y CUIL de los hijos a cargo, así como el nombre y la dirección del colegio al que asisten. También se exige que tu CBU esté actualizado en Mi ANSES y que estés registrado en la App “Mi Argentina”.

Desde el Gobierno aclaran: “El Programa nunca te pedirá datos personales a través de llamados telefónicos o redes sociales. La inscripción es gratuita y no necesitás intermediarios ni gestores”.

Asimismo, la web oficial indica que el Ministerio, mediante la Secretaría de Educación de la Nación, ha decidido extender la vigencia del Programa de Asistencia de Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025.

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.

Voucher educativo diciembre 2025: cómo saber si sos beneficiario

Con el ciclo escolar acercándose a su cierre, el voucher educativo sigue vigente y representa un respaldo económico relevante para las familias con hijos en edad escolar. El programa otorga nueve cuotas mensuales, y los interesados pueden verificar en línea si su solicitud fue aprobada o si el beneficio continúa activo, mediante las plataformas oficiales del Estado.

A diferencia de otros planes sociales, este apoyo no se abona automáticamente, sino que solo acceden quienes completaron la inscripción y cumplen con los criterios socioeconómicos establecidos.

El apoyo económico está destinado a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario y tiene como objetivo brindar acompañamiento a familias de ingresos medios y bajos que enfrentan dificultades para cubrir las cuotas escolares.

Los vouchers educativos cubren hasta el 50% de la cuota de los colegios privados subvencionadas.

Pueden acceder al beneficio madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que asistan regularmente a escuelas con al menos un 75% de financiamiento estatal.

La inscripción debe realizarse en la plataforma oficial (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/) utilizando el CUIL de uno de los responsables legales, y es requisito contar con usuario activo en Mi Argentina.

Montos de referencia del voucher educativo

Los valores de referencia del voucher educativo en la provincia de Buenos Aires para establecimientos que reciben un 80% de financiamiento estatal son:

  • Nivel Primario: hasta el 50% de $45.890
  • Nivel Secundario: hasta el 50% de $51.960
Los Vouchers Educativos son una ayuda económica destinada a familias con hijos en colegios privados.

Y para colegios que reciben un subsidio del 100% a nivel estatal los montos son:

  • Nivel Primario: hasta el 50% de $24.880
  • Nivel Secundario: hasta el 50% de $27.430.

Cabe destacar que, si el niño o adolescente no cumple con la condición de alumno regular, no podrá acceder ni continuar dentro del Programa. “La asistencia y regularidad escolar se verifica mensualmente a través del propio establecimiento educativo”, señalan desde la autoridad.

Asimismo, para garantizar la justicia en la asignación del beneficio, el voucher educativo está destinado exclusivamente a familias cuyos ingresos no superen un umbral determinado. En diciembre, este límite se mantiene en siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que equivale a un ingreso familiar máximo de $2.255.400.

Vouchers educativos 2025.

Para realizar la evaluación, ANSES toma en cuenta los ingresos totales del núcleo familiar, considerando salarios en relación de dependencia, aportes de monotributistas, actividades independientes, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y demás asignaciones económicas. Entre los requisitos generales también se contemplan:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años.
  • Contar con DNI vigente y los datos actualizados en la base de ANSES.
  • Que los hijos o hijas sean alumnos regulares en una escuela privada con subvención estatal.
  • No superar el tope de siete salarios mínimos como ingreso familiar.
  • Haber completado la encuesta socioeconómica en la plataforma oficial al momento de la inscripción.

Cabe destacar que, si se acumulan tres cuotas impagas en la institución educativa, el beneficio se dará por perdido de manera permanente, sin opción a ser reactivado.

vouchers educativos.jpg

No obstante, si el hogar regulariza los pagos antes de que se concrete la cancelación definitiva, tendrá la posibilidad de recuperar los montos pendientes, percibiendo de forma retroactiva los meses adeudados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

¿Por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH de ANSES en diciembre?

Hoy se emite el primer bono en dólares de la era Milei: el dato clave al que apuntan los analistas

Hoy empieza el pago a las autoridades de mesa: mirá el cronograma completo

Lo que se lee ahora
Hoy empieza el pago a las autoridades de mesa: mirá el cronograma completo
Elecciones.

Hoy empieza el pago a las autoridades de mesa: mirá el cronograma completo

Por  Federico Franco

Las más leídas

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel