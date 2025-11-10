lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 17:54
Campeones.

Jujuy en lo más alto del pádel continental

Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure, se consagraron campeones panamericanos con la Selección Argentina representando a Jujuy.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
jujuy en lo mas alto del padel&nbsp;

jujuy en lo mas alto del padel 

Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure, representantes del pádel en Jujuy, se consagraron campeones panamericanos junto a la Selección Argentina. El certamen se jugó en la ciudad de Posadas, Misiones, entre el 6 y el 8 de noviembre, y reunió a los mejores jugadores de América del Sur.

El torneo tuvo lugar en el complejo municipal de pádel de Posadas y convocó a delegaciones de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Los jujeños formaron parte del seleccionado nacional y lograron una destacada actuación en cada una de las etapas.

Camino al título

Argentina integró una zona muy pareja junto a Brasil y Paraguay. El equipo arrancó con una importante victoria ante los brasileños y luego perdió un ajustado partido frente a Paraguay. Tras la espera por los resultados, consiguió avanzar a la siguiente fase del campeonato.

En cuartos de final, el equipo argentino se cruzó con Brasil y logró imponerse. En semifinales, el rival fue otra dupla argentina que también venía invicta. El duelo fue intenso y con puntos muy disputados. En la gran final, otra vez frente a Brasil, los jujeños mostraron solidez y se quedaron con el triunfo que selló el campeonato.

Santiago Jure e Ignacio Pérez Heredia

Orgullo jujeño en la Selección Argentina

Pérez Heredia y Jure integran el seleccionado argentino de pádel y representan a la Unión Jujeña de Pádel (UJP), institución que viene trabajando de manera sostenida para fortalecer el desarrollo del deporte en la provincia. Ambos jugadores destacaron el crecimiento del nivel local y el compromiso de los entrenadores, dirigentes y jugadores que impulsan la disciplina en Jujuy.

En diálogo con Canal 4 de Jujuy, contaron detalles del torneo y remarcaron la unión del grupo argentino. “El jugador jujeño es muy competitivo. Tiene mucha garra y eso se nota cuando entra a la cancha”, expresó Pérez Heredia.

Cómo se clasifican los jugadores al Panamericano

Para vestir la camiseta argentina, los jugadores deben participar del Torneo Nacional por Provincias, que este año se disputó en Córdoba. En esa competencia, cada provincia presenta dos o tres parejas por categoría. Los finalistas del torneo nacional obtienen la clasificación directa al campeonato panamericano.

En la última edición del nacional, Jujuy consiguió el segundo puesto, resultado que le permitió sumar puntos clave para la convocatoria de Pérez Heredia y Jure al seleccionado argentino. Este logro reafirma el buen momento del pádel provincial y la proyección de sus jugadores a nivel internacional.

jujeños en el panamericano de pádel

Mates, camisetas y amistades internacionales

Durante la competencia, los jujeños compartieron charlas, mates y entrenamientos con jugadores de otros países. El clima de camaradería fue una constante a lo largo del certamen. Al finalizar el torneo, intercambiaron camisetas y recuerdos con los rivales de Brasil y Paraguay, gesto que refleja el espíritu deportivo que se vivió en Misiones.

El grupo jujeño, con 8 jugadores presentes, se mostró unido desde el inicio y destacó el acompañamiento de familiares y seguidores desde la provincia de Jujuy.

Un año cargado de torneos y podios

Los campeones panamericanos coincidieron en que este 2025 fue un año con mucha actividad. Disputaron más de 20 torneos y en la mayoría lograron subir al podio. Señalaron que la agenda del pádel jujeño creció de manera notable respecto al año pasado, cuando solo se jugaron tres clasificatorias, mientras que este año fueron seis.

La cantidad de competencias y la convocatoria de jugadores en la provincia aumentaron, lo que demuestra el crecimiento del pádel en Jujuy. El trabajo de las escuelas locales, los torneos internos y la organización de eventos nacionales fortalecieron el nivel de juego en todas las categorías.

