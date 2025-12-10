miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:26
Política.

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura

Este 10 de diciembre asumieron los nuevos diputados elegidos en mayo en la provincia de Jujuy. Mirá cómo queda conformada la Legislatura.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

Luego de la sesión preparatoria que se llevó a cabo días atrás, se confirmó que las autoridades de la Cámara desde este 10 de diciembre serán: Alberto Bernis como presidente; Mario Fiad vicepresidente 1; y Martín Fellner vicepresidente 2. En tanto, los presidentes de cada bloque serán los siguientes:

  • Presidente UCR: Santiago Jubert
  • Presidente Partido Justicialista: Rubén Rubén Rivarola
  • Presidente Izquierda: Gastón Remy
  • Presidente Primero Jujuy: Carlos Haquim
  • Presidente de La Libertad Avanza: Federico Canedi
Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | SESIÓN PREPARATORIA 05-12-2025

Cuántas bancas obtuvo cada frente

  • Frente Jujuy Crece: 12 diputados
  • La Libertad Avanza: 7 diputados
  • Frente Justicialista: 3 diputados
  • Frente de Izquierda: 2 diputados
image

Los nuevos diputados y cómo queda conformado cada bloque en la Legislatura

Jujuy Crece: 12 diputados nuevos - un total de 25 diputados

El frente Jujuy Crece obtuvo el 38,2% de los votos en la categoría de diputados provinciales. Esto le permitió sumar 12 nuevas bancas, que al agregarse a las 13 que ya posee por mandatos vigentes, le otorgan un total de 25 legisladores, dándole mayoría en la cámara.

Juraron los nuevos diputados. Hablaron Ballesty, Morone y Rivarola

Los 12 diputados nuevos

  1. Adriano Morone
  2. Gisel Bravo
  3. Omar Gutiérrez
  4. Teresa Agostini
  5. Mario Lobo
  6. María Alejandra Mollón
  7. Luciano Angelini
  8. Yael Nicolás Navarro
  9. Mario Nallar
  10. Estela Patricia Ríos
  11. Ramón Ángel Neyra
  12. Adelma Torres

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Mirian Abel Burgos, Angelica Fidela Castillo, Diego Orlando Cruz, María Teresa Ferrín, Mario Raymundo Fiad, María Agustina Guzmán, Santiago Omar Jubert, Guido Alfredo Luna, Nelson Federico Manente, Mariela del Valle Ortiz, Iván Euclides Poncio, Noelia Isabel Quispe y Diego Raúl Rotela.

Adriano Morone
Adriano Morone

Adriano Morone

La Libertad Avanza: 7 legisladores nuevos

La Libertad Avanza obtuvo el 20,9% de los votos en los comicios de mayo 2025, por lo que, logró ingresar 7 legisladores por primera vez a la Legislatura.

Los 7 diputados nuevos

  1. Kevin Gustavo Ballesty
  2. María Fernanda Checa Monaldi
  3. Emiliano Vera Robinson
  4. Sofía Ternavasio
  5. Matías Fernando Paterno
  6. María Laura Tome Gamez
  7. Luis Federico Canedi
Kevin Ballesty La Libertad Avanza.jpg

Frente Justicialista: 3 diputados nuevos - un total de 9 diputados

Con el 10,83% de los votos se ubicó en tercer lugar el Frente Justicialista y esto le permitió ingresar a 3 diputados de su fuerza. Sumando un total en la Legislatura de 9 diputados para el 2026.

Los 3 diputados nuevos

  1. Noemí Isasmendi
  2. Juan Manuel Soler
  3. Daniela del Carmen Vélez

Juraron los nuevos diputados. Hablaron Adelma Torres, Noemí Isasmendi y Alejandro Vilca

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Martin Eduardo Fellner, Rubén Armando Rivarola, Ernesto Cristián Rivarola, María Claudia Sánchez Cantaberta, María Lidia Amanda Uriondo y Verónica Virginia Valente.

Noemí Isasmendi Justicialista.jpg

Frente de Izquierda: 2 diputados nuevos - un total de 5 diputados

La Izquierda de los Trabajadores logró conseguir el 8,5% de los votos, logrando que ingresen 2 legisladores. Así, el bloque de Izquierda contará con cinco representantes en total en la Legislatura.

Los 2 diputados nuevos

  1. Alejandro Vilca
  2. Lamia Debbo

Los diputados que tienen mandato hasta el 2027

Los diputados que mantienen su mandato hasta el 2027 son: Miguel Andrés López, Natalia Andrea Morales y Gastón Alejandro Remy.

alejandro vilca elecciones 2025

Frente Primero Jujuy: mantiene 2 diputados

Finalmente, el Frente Primero Jujuy continuará con solo 2 diputados en la Casa de Piedra. Ambos representantes, tienen mandato hasta el 2027:

  1. Carlos Haquim
  2. Alicia Ester Sosa
haquim 21.jpg

