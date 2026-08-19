El pádel acompaña a Emilio Quiroz desde que tiene memoria. Comenzó de chico, cuando iba a las canchas junto a su papá, y hoy se prepara para afrontar uno de sus principales desafíos deportivos: logró clasificarse al Nacional de pádel que se disputará en Catamarca y lanzó una rifa para reunir fondos que le permitan viajar y competir.

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Antes tendrá otra cita importante. Del 28 al 30 de agosto participará de un Regional en Termas de Río Hondo , mientras que el Nacional está previsto del 10 al 13 de septiembre .

En diálogo con TodoJujuy , Quiroz contó el esfuerzo deportivo y económico que implica sostener la competencia y explicó que actualmente busca sponsors y colaboración para cubrir principalmente los gastos de traslado y estadía. “ El objetivo principal era llegar a clasificar al Nacional y, gracias a Dios, pudimos conseguirlo. Clasificamos como tercera pareja a nivel ranking Jujuy ”, destacó.

Quiroz juega desde muy chico y recuerda que sus primeros contactos con el deporte fueron acompañando a su padre. “ Desde que tengo memoria juego. Desde muy chico iba a la cancha con mi papá y, de vez en cuando, me metía y pegaba solo ”, recordó.

Con los años comenzó a competir y actualmente lleva adelante un proyecto deportivo junto a Víctor Ortega. Para esta temporada se habían planteado como uno de sus principales objetivos conseguir la clasificación al Nacional. El resultado llegó: lograron ubicarse como tercera pareja del ranking de Jujuy, lo que les permitió alcanzar la clasificación. “Estoy cumpliendo todos los objetivos que me propuse. De a poquito voy sumando experiencia y jugando al pádel, que es algo que amo”, expresó.

Emilio Quiroz - Un jujeño clasificó al Nacional de pádel y vende rifas para poder viajar a competir

Vende rifas para afrontar los gastos

Con la clasificación conseguida aparece ahora otro desafío: reunir el dinero necesario para participar de las competencias fuera de la provincia. Quiroz lanzó una rifa y, al mismo tiempo, comenzó a buscar sponsors y personas que quieran colaborar.

“Ahora estoy buscando sponsors, colaboración de gente. Hice una rifa y estoy vendiendo numeritos porque tenemos que juntar para la estadía y para el traslado”, explicó. También prepara una bandera para dar visibilidad a quienes decidan acompañarlo como sponsors durante las competencias y a través de sus redes sociales.

“Yo trabajo y con lo que trabajo pago la inscripción”

Durante la entrevista, el deportista explicó que competir regularmente implica afrontar numerosos gastos que van mucho más allá de llegar hasta la cancha. A las inscripciones se suman el equipamiento, las zapatillas, el mantenimiento o reemplazo de la pala y los traslados cotidianos.

“Hoy en día el pádel es un presupuesto, no te voy a mentir. Yo trabajo y con lo que trabajo pago la inscripción”, contó. En su caso, además, explicó que no cuenta con movilidad propia, por lo que también debe afrontar el costo de trasladarse para desarrollar la actividad. “No tengo medio de transporte, así que tengo que viajar en Uber ida y vuelta. Son cosas que suman”, señaló.

A pesar de las dificultades económicas que implica sostener la competencia, aseguró que continúa apostando al deporte: “Le metemos garra porque es algo que nos gusta y nos gusta hacer”.

Dos competencias fuera de Jujuy

El calendario inmediato de Quiroz tiene dos fechas importantes. La primera será del 28 al 30 de agosto en Termas de Río Hondo, donde participará de un Regional que reunirá a representantes de distintas provincias del norte argentino.

Luego llegará el principal objetivo de esta etapa: el Nacional de pádel, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Catamarca.

Con pocos días de diferencia entre ambas competencias, el deportista busca reunir fondos para poder afrontar los viajes y continuar sumando experiencia fuera de Jujuy.

Cómo colaborar con Emilio Quiroz

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la rifa que se encuentra vendiendo o ponerse en contacto con el deportista mediante sus redes sociales. Durante la entrevista también explicó que está abierto a recibir el acompañamiento de sponsors que quieran sumarse para ayudar a cubrir los gastos que demandan las próximas competencias.