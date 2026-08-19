miércoles 19 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2026 - 10:33
Deportes.

Un jujeño clasificó al Nacional de pádel y vende rifas para poder viajar a competir

El jujeño Emilio Quiroz se prepara para dos torneos fuera de la provincia y busca reunir fondos para afrontar los gastos de traslado, estadía e inscripciones.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Emilio Quiroz - pádel

El pádel acompaña a Emilio Quiroz desde que tiene memoria. Comenzó de chico, cuando iba a las canchas junto a su papá, y hoy se prepara para afrontar uno de sus principales desafíos deportivos: logró clasificarse al Nacional de pádel que se disputará en Catamarca y lanzó una rifa para reunir fondos que le permitan viajar y competir.

Lee además
La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido.  
Redes sociales.

Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral
Gianluca Poccioni tuvo una gran actuación en la nueva fecha de la Liga de Menores de pádel 
Deportes.

Un jujeño se consagró en la Liga de Menores de pádel

Antes tendrá otra cita importante. Del 28 al 30 de agosto participará de un Regional en Termas de Río Hondo, mientras que el Nacional está previsto del 10 al 13 de septiembre.

En diálogo con TodoJujuy, Quiroz contó el esfuerzo deportivo y económico que implica sostener la competencia y explicó que actualmente busca sponsors y colaboración para cubrir principalmente los gastos de traslado y estadía. “ El objetivo principal era llegar a clasificar al Nacional y, gracias a Dios, pudimos conseguirlo. Clasificamos como tercera pareja a nivel ranking Jujuy”, destacó.

El objetivo de llegar al Nacional de pádel

Quiroz juega desde muy chico y recuerda que sus primeros contactos con el deporte fueron acompañando a su padre. “Desde que tengo memoria juego. Desde muy chico iba a la cancha con mi papá y, de vez en cuando, me metía y pegaba solo”, recordó.

Con los años comenzó a competir y actualmente lleva adelante un proyecto deportivo junto a Víctor Ortega. Para esta temporada se habían planteado como uno de sus principales objetivos conseguir la clasificación al Nacional. El resultado llegó: lograron ubicarse como tercera pareja del ranking de Jujuy, lo que les permitió alcanzar la clasificación. “Estoy cumpliendo todos los objetivos que me propuse. De a poquito voy sumando experiencia y jugando al pádel, que es algo que amo”, expresó.

Emilio Quiroz - Un jujeño clasificó al Nacional de pádel y vende rifas para poder viajar a competir

Emilio Quiroz - Un jujeño clasificó al Nacional de pádel y vende rifas para poder viajar a competir

Vende rifas para afrontar los gastos

Con la clasificación conseguida aparece ahora otro desafío: reunir el dinero necesario para participar de las competencias fuera de la provincia. Quiroz lanzó una rifa y, al mismo tiempo, comenzó a buscar sponsors y personas que quieran colaborar.

Ahora estoy buscando sponsors, colaboración de gente. Hice una rifa y estoy vendiendo numeritos porque tenemos que juntar para la estadía y para el traslado”, explicó. También prepara una bandera para dar visibilidad a quienes decidan acompañarlo como sponsors durante las competencias y a través de sus redes sociales.

“Yo trabajo y con lo que trabajo pago la inscripción”

Durante la entrevista, el deportista explicó que competir regularmente implica afrontar numerosos gastos que van mucho más allá de llegar hasta la cancha. A las inscripciones se suman el equipamiento, las zapatillas, el mantenimiento o reemplazo de la pala y los traslados cotidianos.

Hoy en día el pádel es un presupuesto, no te voy a mentir. Yo trabajo y con lo que trabajo pago la inscripción”, contó. En su caso, además, explicó que no cuenta con movilidad propia, por lo que también debe afrontar el costo de trasladarse para desarrollar la actividad. “No tengo medio de transporte, así que tengo que viajar en Uber ida y vuelta. Son cosas que suman”, señaló.

A pesar de las dificultades económicas que implica sostener la competencia, aseguró que continúa apostando al deporte: “Le metemos garra porque es algo que nos gusta y nos gusta hacer”.

Dos competencias fuera de Jujuy

El calendario inmediato de Quiroz tiene dos fechas importantes. La primera será del 28 al 30 de agosto en Termas de Río Hondo, donde participará de un Regional que reunirá a representantes de distintas provincias del norte argentino.

Luego llegará el principal objetivo de esta etapa: el Nacional de pádel, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Catamarca.

Con pocos días de diferencia entre ambas competencias, el deportista busca reunir fondos para poder afrontar los viajes y continuar sumando experiencia fuera de Jujuy.

Cómo colaborar con Emilio Quiroz

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la rifa que se encuentra vendiendo o ponerse en contacto con el deportista mediante sus redes sociales. Durante la entrevista también explicó que está abierto a recibir el acompañamiento de sponsors que quieran sumarse para ayudar a cubrir los gastos que demandan las próximas competencias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral

Un jujeño se consagró en la Liga de Menores de pádel

Pádel: estos son los jujeños que irán al Campeonato Argentino

La Fundación Ideas se suma a la FNE 2026 con la elección de representante

Caminaron casi 9 horas para celebrar el Día del Niño en parajes rurales de Jujuy

Lo que se lee ahora
Falleció Pucho Ponce, el bajista de Los Tekis.
Jujuy.

Falleció "Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis. video
Salud.

Detectan dos casos de brucelosis humana en Jujuy y piden extremar la precaución

Falleció Pucho Ponce, el bajista de Los Tekis.
Jujuy.

Falleció "Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis

Brucelosis.
Salud.

Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

Foto ilustrativa.
Capital.

Éxodo Jujeño: este finde habrá cambios en el tránsito por la Marcha Evocativa y el desfile

Jujuy tendrá una “batalla de farmear aura” (Foto generada con IA)
Encuentro.

Jujuy tendrá una batalla de farmear aura: cuándo, dónde será y cómo inscribirse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel