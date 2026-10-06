Preocupa la aparición de abejas en zonas urbanas de Jujuy: dónde hay mayor presencia

La presencia cada vez más frecuente de abejas y avispas en zonas urbanas de Jujuy genera preocupación y lleva a especialistas a trabajar en medidas de prevención y protocolos de actuación. Marcelo Benítez, especialista en sanidad apícola, explicó qué deben hacer los vecinos ante la aparición de un enjambre y advirtió sobre prácticas habituales que pueden resultar equivocadas.

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Desde 2017 se realiza un estudio para cuantificar el ingreso de abejas a la ciudad. Actualmente, la información recopilada está siendo procesada con el objetivo de tomar decisiones y elaborar una propuesta en la que puedan participar distintos actores de la comunidad.

“Es cada vez más frecuente el problema que tenemos tanto con avispas como con abejas”, señaló Benítez.

Jujuy presenta una particularidad: actualmente es posible encontrar abejas en zonas urbanas durante prácticamente todo el año. Benítez explicó que durante el invierno existe una importante presencia de pasto yuyo cubano y que, además, los jardines y los árboles de las veredas ofrecen flores que resultan atractivas para estos insectos.

Esta particular floración que tenemos en pleno invierno, donde hay muy poquitas especies en flor, las atrae mucho más, más en la zona de Alto Comedero, detalló. Esta particular floración que tenemos en pleno invierno, donde hay muy poquitas especies en flor, las atrae mucho más, más en la zona de Alto Comedero, detalló.

Ante este escenario, remarcó la importancia de trabajar en la prevención y de que los vecinos conozcan cómo actuar frente a la llegada de un enjambre y qué medidas tomar en las viviendas para evitar que las abejas encuentren espacios donde instalarse.

Qué hacer si aparece un enjambre de abejas

Una de las prácticas que Benítez desaconsejó es hacer humo inmediatamente cuando aparece un enjambre.

“Está en el conocimiento cotidiano del ciudadano que si ven llegar un enjambre tienen que hacer humo. O si están metidos en alguna cavidad, en algún medidor de agua, de gas, también tienen que hacer lo mismo y es todo lo contrario. En ninguno de los casos se inicia haciendo humo”, explicó.

Cuando un enjambre llega y se posa en un árbol, una medianera o incluso en el suelo, la principal recomendación es mantener distancia y esperar. Según indicó el especialista, las abejas pueden estar descansando y necesitar hidratarse y alimentarse antes de continuar su recorrido. Ese proceso puede durar entre 24 y 72 horas.

Lo mejor que podemos hacer como comunidad es observar esta situación, darle su espacio, no acercarse y cuidar a los niños que no se acerquen y no hagan alguna travesura. Es cuestión de tiempo, esperar y que ellas van a seguir su camino, afirmó. Lo mejor que podemos hacer como comunidad es observar esta situación, darle su espacio, no acercarse y cuidar a los niños que no se acerquen y no hagan alguna travesura. Es cuestión de tiempo, esperar y que ellas van a seguir su camino, afirmó.

Además, aclaró que cuando las abejas se encuentran en un enjambre en movimiento no son agresivas, por lo que no se las debe matar ni intentar ahuyentar con humo.

Qué pasa cuando las abejas ya formaron un panal

La situación cambia cuando las abejas ya están instaladas en una cavidad, un árbol, un medidor u otro espacio y comenzaron a formar un panal y acumular miel. En esos casos, Benítez explicó que la actitud de las abejas es defensiva y se necesita la intervención de un especialista.

“Ahí sí ya necesita venir un especialista donde se hace un trasiego, directamente se saca todo el panal y se lo mete en una cajita para llevarlo y reubicarlo en otro lugar”, detalló.

Este procedimiento también permite conservar la colonia y trasladarla a un sitio adecuado. “La idea es ayudar a las abejas, aprender de las abejas y tener a este polinizador cerca”, sostuvo.

Avispas: cuándo hay que tomar mayores precauciones

Benítez también diferenció el comportamiento de las abejas del de las distintas especies de avispas presentes en la ciudad, entre ellas las avispas de papel y las coloradas. En este caso advirtió que pueden presentar un comportamiento mucho más defensivo, especialmente durante los momentos de mayor temperatura.

“Estas sí son muy defensivas, sobre todo en horarios del día donde hace mucho calor, son como misiles teledirigidos, te van a seguir y te van a atacar”, explicó. Por ese motivo, sostuvo que ante determinadas situaciones es necesario tomar medidas de control, cuya intensidad dependerá de cada caso.

Trabajo conjunto con Defensa Civil

Actualmente se trabaja junto con Defensa Civil para responder ante las diferentes situaciones que se presentan en Jujuy. Según Benítez, ya existe un protocolo de acción y el personal conoce cómo proceder de acuerdo con las circunstancias.

La intervención adquiere mayor urgencia cuando las abejas o avispas aparecen en lugares públicos o escuelas, debido al riesgo que pueden representar. En otras situaciones, en cambio, es posible esperar antes de actuar. El especialista también pidió hacer un uso responsable de los servicios de emergencia. “No se puede estar llamando también a Defensa Civil o a los bomberos por una avispa o dos avispas, que es lo que está pasando”, indicó.

En ese sentido, destacó el trabajo del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil y señaló que la concientización de la comunidad también permitirá administrar mejor el tiempo y los recursos disponibles.