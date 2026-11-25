Las mejores fotos de lo que fue la Cena Blanca 2025 en capital

La Cena Blanca 2026 de Jujuy ya tiene nuevos artistas confirmados y la noticia genera expectativa entre los estudiantes que están a punto de terminar la secundaria. El cantante BM será uno de los protagonistas de la gran noche de los egresados, mientras que DJ Gabinho y Uli DeeJay estarán a cargo de musicalizar la celebración que se realizará el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural.

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El anuncio fue realizado a través de las historias de Instagram de la cuenta oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), que publicó las imágenes de los artistas y confirmó su participación en uno de los acontecimientos más esperados por la Promo 2026.

La incorporación de BM representa una de las principales novedades de la fiesta. El cantante argentino, conocido por sus canciones de cumbia y música urbana, llegará a Jujuy para acompañar el festejo de los estudiantes.

En los últimos días, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, había anticipado que la organización trabajaba para incorporar un artista nacional. Ahora, la confirmación de BM termina con la expectativa sobre esa presentación.

BM y los DJ confirmados para la Cena Blanca 2026

A través de sus redes sociales, la FNE confirmó la presencia de BM como artista invitado de la celebración. También anunció a DJ Gabinho y Uli DeeJay, quienes formarán parte de la propuesta musical destinada a los egresados. La confirmación llega después de que la organización realizara consultas entre estudiantes de distintos colegios para conocer sus preferencias musicales.

En una entrevista anterior con Canal 4, Leandro Morales había señalado que la cumbia era uno de los géneros más solicitados por los jóvenes: "Nosotros vamos recorriendo 99 colegios y en ese diagnóstico pudimos preguntarles qué quieren escuchar y qué podemos traer, y nos dijeron cumbia", había explicado. El anuncio de BM responde a esa expectativa y suma un espectáculo musical a la tradicional noche de gala.

Cena Blanca 2026 en Jujuy: fecha, horarios y precio de la tarjeta

La Cena Blanca 2026 se realizará el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.

Desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron el cronograma previsto para esa jornada:

18 horas: concentración de los estudiantes en una carpa especialmente instalada en Ciudad Cultural.

20 horas: comienzo de la tradicional pasarela de las delegaciones estudiantiles.

22 horas: inicio de la cena y posterior celebración con los espectáculos musicales.

Hoy vence el plazo para pagar la totalidad de la tarjeta

El valor de la tarjeta fue establecido en $75.000, luego de las gestiones realizadas para reducir los costos de la fiesta.

Además, se habilitó la posibilidad de abonar mediante Banco Macro en tres cuotas sin interés, a través del sistema de pago coordinado con los establecimientos educativos.

Según el cronograma comunicado por la organización, este miércoles 25 de noviembre es la fecha límite prevista para completar el pago. En cuanto al menú, más de 3.600 estudiantes participaron de una consulta para elegir la comida que se servirá durante la celebración.

La propuesta ganadora fue lomo con salsa y guarnición, acompañado por entrada y postre. Para este año también se dispuso una carpa de concentración que permitirá ordenar la llegada de los estudiantes y brindar resguardo ante posibles lluvias.

Con la confirmación de BM, DJ Gabinho y Uli DeeJay, la Cena Blanca 2026 suma una de las últimas novedades de su organización, a pocos días de que miles de egresados jujeños vivan su gran noche de despedida de la escuela secundaria.