En Jujuy hay 55 personas en situación de calle, según un informe nacional

En Jujuy se registraron 55 personas en situación de calle durante 2025, según el primer informe nacional elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El estudio contabilizó un total de 9.421 personas en esta condición de vulnerabilidad en todo el país.

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Para la elaboración del informe se realizaron encuestas voluntarias a personas que permanecen en la vía pública, refugios y hogares de tránsito, con el objetivo de conocer sus condiciones de vida, situación laboral, nivel educativo y los motivos que las llevaron a quedarse sin hogar.

Jujuy se encuentra entre las provincias con menor cantidad de personas en situación de calle registradas. Dentro del Noroeste Argentino (NOA) , Salta presenta la cifra más elevada, con 221 casos, seguida por Tucumán, con 159; Jujuy, con 55, y Catamarca, con 25.

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el mayor número de personas en esta situación, con 5.176 casos, mientras que en el resto de las jurisdicciones relevadas se contabilizaron 4.245.

Los datos registrados por provincia fueron los siguientes:

Santa Fe: 1.328.

Córdoba: 588.

Mendoza: 421.

Neuquén: 401.

Entre Ríos: 364.

Salta: 221.

Tucumán: 159.

Río Negro: 149.

Chaco: 121.

San Juan: 95.

Misiones: 81.

San Luis: 68.

Corrientes: 63.

Jujuy: 55.

Chubut: 49.

Santa Cruz: 41.

Catamarca: 25.

La Pampa: 16.

El relevamiento no incluyó a Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, por lo que la cifra nacional podría ser mayor.

Casi el 10% de las personas en situación de calle son menores

De acuerdo con las estadísticas nacionales, el 81% de las personas relevadas son varones y el 45% tiene entre 20 y 45 años.

En cuanto a la población infantil y adolescente, el informe determinó que representa el 9,87% del total. El 8,48% corresponde a personas de entre 0 y 14 años, mientras que el 1,39% tiene entre 15 y 18 años.

Respecto del nivel educativo, el 54% no superó la educación secundaria y el 9,5% declaró contar con estudios superiores.

Además, el 97% de los encuestados son argentinos y el 90% de ellos cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los principales motivos que llevan a las personas a vivir en la calle

Los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida del trabajo aparecen entre las principales causas que llevaron a las personas encuestadas a quedarse sin hogar.

Asimismo, el 58% manifestó haber atravesado anteriormente una situación de calle, mientras que el 37% realiza actividades laborales informales como medio de subsistencia.

Aunque el informe permite conocer la cantidad de personas relevadas en Jujuy, no especifica su distribución por localidad, edad, género ni las causas particulares que las llevaron a esta situación. Estos últimos indicadores corresponden al relevamiento nacional.