El cielo de noviembre tendrá como protagonista a una nueva Luna llena que, en esta oportunidad, también será una superluna. El fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo este martes 24 de noviembre, a las 11:53, hora de Argentina.

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Aunque el momento exacto del plenilunio ocurrirá durante la mañana, quienes quieran disfrutar del espectáculo tendrán una mejor oportunidad por la noche, cuando la Luna vuelva a aparecer sobre el horizonte.

Se estima que la salida lunar se producirá alrededor de las 20:18 , en dirección noreste, aunque ese horario puede variar según la ubicación geográfica dentro del país. Durante la noche, el satélite natural podrá observarse prácticamente lleno.

Se denomina superluna al fenómeno que ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con un momento cercano al perigeo, el punto de su órbita elíptica en el que se encuentra a menor distancia de la Tierra.

En cuanto a su nombre, la Luna llena de noviembre es conocida tradicionalmente como Luna del Castor, una denominación que tiene su origen en antiguas culturas de América del Norte. Esta expresión hace referencia al período del año en el que los castores fortalecen sus refugios y madrigueras para prepararse ante la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Por ese motivo, el fenómeno también está asociado simbólicamente con el cierre de etapas y la preparación para nuevos ciclos.

Cómo y dónde observar la Superluna del Castor

Según detallaron especialistas, para disfrutar de este espectáculo astronómico no será necesario contar con telescopios ni otros instrumentos especiales. Si las condiciones del tiempo lo permiten, la Luna podrá observarse a simple vista, incluso desde sectores urbanos donde existe contaminación lumínica.

Sin embargo, para tener una mejor experiencia, se aconseja buscar un lugar abierto que permita observar el horizonte hacia el noreste, sin edificios u otros obstáculos que dificulten la visión.

También es importante consultar el horario de salida de la Luna correspondiente a cada localidad, ya que puede presentar diferencias dentro del territorio argentino. Quienes dispongan de binoculares podrán utilizarlos para apreciar con mayor detalle los contrastes entre las regiones claras y oscuras de la superficie lunar.