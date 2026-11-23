El Gobierno nacional envió este lunes 23 de noviembre una carta formal a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para exigir la suspensión de un homenaje a Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, solicitó que se apliquen sanciones a quienes promovieron la convocatoria.

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La presentación fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mediante una nota dirigida al rector de la UBA, Ricardo G elpi. El funcionario, que depende del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, advirtió sobre posibles responsabilidades legales vinculadas con la utilización de instalaciones y recursos públicos universitarios.

En la carta, Álvarez sostuvo que el reconocimiento a Santucho, quien lideró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), representa una reivindicación de la violencia política. "El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria", expresó el funcionario.

También consideró que la convocatoria podría implicar el enaltecimiento o la justificación de actos terroristas y advirtió que las autoridades responsables podrían incurrir en delitos vinculados con el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Por ese motivo, solicitó al rector que adopte las medidas administrativas necesarias para impedir la realización del acto y que se apliquen las sanciones correspondientes a sus organizadores.

La autonomía universitaria y las posibles sanciones

Javier Milei.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias reconocieron que el Gobierno nacional no tiene facultades legales para sancionar directamente a las autoridades de la UBA.

La Ley de Educación Superior garantiza la autonomía universitaria y establece que las decisiones administrativas y disciplinarias corresponden a las propias autoridades académicas.

En consecuencia, el Ejecutivo solicitó a la universidad que informe sobre las actuaciones internas y las eventuales medidas disciplinarias relacionadas con la convocatoria.

El vicerrector de la UBA también rechazó el homenaje

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie en contra del reconocimiento.

"Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo.

Yacobitti señaló que la universidad debe garantizar el estudio crítico y plural de todos los períodos históricos, pero consideró que los homenajes deben reservarse para quienes hayan contribuido a la sociedad dentro del respeto a la democracia.

Por el momento, el Gobierno espera una respuesta institucional de la UBA sobre la realización del acto previsto para el 10 de diciembre.