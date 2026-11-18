Reforma electoral: el Gobierno consiguió dictamen y las PASO se debatirán en el Senado

La suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 dio un paso importante este miércoles luego de que el oficialismo consiguiera dictamen para avanzar con la reforma electoral en el Senado.

Política. Reforma política: el oficialismo no consiguió las firmas y pasó la definición para mañana

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Tras una serie de negociaciones con bloques aliados, el Gobierno Nacional aceptó eliminar las listas colectoras del proyecto y logró destrabar su tratamiento, previsto para el jueves 26 de noviembre.

El principal obstáculo durante las negociaciones fue la incorporación de las listas colectoras, una modificación que había sido acordada entre la Casa Rosada y distintos gobernadores aliados.

Sin embargo, el PRO, que ya había expresado su respaldo a la suspensión de las PASO, mantenía diferencias con ese punto de la propuesta. Ante este escenario, el oficialismo decidió retirar el sistema de adhesiones para conseguir las firmas necesarias.

Reforma electoral: Hay dictamen en el Senado y se trataría la próxima semana.

—PASO 2027 suspensión

—Flexibilización veda electoral (comercios y act. culturales)

—Recorte 50% publicidad electoral en radio y TV

—Parlasur: elección indirecta

—Debates: obligatorios sólo para 2V https://t.co/WMEankH81m — Arg Elecciones | Data & votos (@ArgElecciones) November 18, 2026

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que ese mecanismo quedaría excluido de la reforma.

Al finalizar el encuentro, la legisladora confirmó que el proyecto volverá a un esquema de listas sin colectoras y destacó que el acuerdo permitió avanzar con el dictamen.

Qué cambios contempla la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027, la iniciativa impulsada por el Gobierno contempla otras modificaciones en el sistema electoral argentino.

Uno de los puntos que se mantiene es la propuesta de Ficha Limpia, destinada a impedir determinadas candidaturas de personas que cuenten con condenas judiciales confirmadas en dos instancias.

Ficha limpia - imagen realizada con IA

Bullrich también confirmó que se acordó reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión. Según explicó, la medida busca generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las diferentes fuerzas políticas, evitando que la capacidad económica sea el único factor que determine su presencia en los medios.

La eliminación de las listas colectoras fue una de las principales concesiones del oficialismo para lograr consensos y mantener el avance del proyecto.

El Senado debatirá la suspensión de las PASO el jueves 26

Con el dictamen conseguido, el Gobierno se prepara para llevar la reforma electoral al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 26 de noviembre.

La suspensión de las PASO es uno de los principales objetivos políticos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, el avance en comisión no significa que la medida ya esté aprobada.

El oficialismo todavía deberá reunir los votos necesarios durante el debate parlamentario para conseguir la aprobación del proyecto.