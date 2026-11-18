El presidente Javier Milei defendió nuevamente el modelo económico del país , lo hizo en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central en el Palacio Libertad. Del evento participaron además el ministro de economía Luis Caputo, Santiago Bausili y técnicos financieros.

Durante su presentación, donde Milei dejo también un mensaje electoral de cara a los comicios del próximo año, el presidente se refirió a las presiones para aumentar el gasto público desde la administración nacional .

“ Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo . Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó Milei.

Según el Presidente, el gasto público se redujo en términos reales un 30% desde el inicio de su gestión , lo que permitió cerrar el déficit fiscal en el primer mes de gobierno. “ Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”, sostuvo.

Contribuyentes o pagadores de impuestos

Durante las jornadas Monetarias y Bancarias, Javier Mieli volvió a cuestionar el concepto de “contribuyente” para referirse a quienes pagan impuestos.

“Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Y no lo acepten nunca, porque es como agarrar e ilustrarse las cadenas de la esclavitud”, afirmó Milei, quien definió al tributo como “violencia pura, porque está impuesto”.

En este sentido, el jefe de Estado atribuyó a su gestión una reducción histórica de la carga tributaria y dijo que “somos el único gobierno en la historia argentina que en 30 meses bajó casi cuatro puntos del PBI en impuestos. Le devolvimos a los argentinos 25 mil millones de dólares”.

Según su proyección, el programa económico apunta a devolver, hacia 2031, el equivalente a 500.000 millones de dólares en reducción impositiva acumulada.

Cepo cambiario

En materia cambiaria, Milei justificó la salida del cepo cambiario y la devaluación aplicada al inicio de su mandato con el argumento de una brecha previa del 200% entre el dólar oficial y el paralelo.

“El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Fijar el precio a uno era una ridiculez total. El precio es al que hay, no al que un burócrata determina a dedo”, sostuvo.

Milei también se refirió al dato de la inflación mayorista que se dio a conocer durante la jornada del martes, Milei sostuvo que “el dato de inflación mayorista fue de 1,6%”, señaló, y explicó que, al descontar el efecto del salto en el precio internacional del petróleo —que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100—, la inflación mayorista “está viajando en torno al 0,8%”, lo que equivale a una proyección anual del 10%.

Para contextualizar esos números, Milei trazó una comparación con la evolución de la inflación bajo gestiones previas.

Mencionó que Néstor Kirchner “casi duplicó la inflación”, al llevarla del 3,7% al 9%; que Cristina Fernández de Kirchner la recibió en 9% y la entregó en 27%; que Mauricio Macri la recibió en 27% y la entregó en 54%; y que Alberto Fernández la recibió en 54% y la entregó en 211%, con una dinámica diaria del 1,5%.

“Nosotros la recibimos entre el 200% o el 300%, al uno y medio diario, y hoy viene viajando entre el 20% y el 10%”, resumió.

Baja de la pobreza

El Presidente remarcó que la pobreza bajó del 57% al 32%, lo que equivale a 12 millones de personas que dejaron esa condición. La indigencia pasó del 20% al 7%, mientras que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.

Más allá de esto, Milei reconoció que esos niveles siguen siendo elevados “es un número verdaderamente horrible, espantoso, todo lo que quieran, pero cuando nosotros llegamos era 70%”, dijo sobre la pobreza infantil, y agregó respecto del índice general que “32% de pobreza es aberrante, 7% de indigencia es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, finalizó.