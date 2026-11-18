El presidente Javier Milei defendió nuevamente el modelo económico del país, lo hizo en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central en el Palacio Libertad. Del evento participaron además el ministro de economía Luis Caputo, Santiago Bausili y técnicos financieros.
Durante su presentación, donde Milei dejo también un mensaje electoral de cara a los comicios del próximo año, el presidente se refirió a las presiones para aumentar el gasto público desde la administración nacional.
“Les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó Milei.
Según el Presidente, el gasto público se redujo en términos reales un 30% desde el inicio de su gestión, lo que permitió cerrar el déficit fiscal en el primer mes de gobierno. “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”, sostuvo.
Contribuyentes o pagadores de impuestos
Durante las jornadas Monetarias y Bancarias, Javier Mieli volvió a cuestionar el concepto de “contribuyente” para referirse a quienes pagan impuestos.
“Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Y no lo acepten nunca, porque es como agarrar e ilustrarse las cadenas de la esclavitud”, afirmó Milei, quien definió al tributo como “violencia pura, porque está impuesto”.
En este sentido, el jefe de Estado atribuyó a su gestión una reducción histórica de la carga tributaria y dijo que “somos el único gobierno en la historia argentina que en 30 meses bajó casi cuatro puntos del PBI en impuestos. Le devolvimos a los argentinos 25 mil millones de dólares”.
Según su proyección, el programa económico apunta a devolver, hacia 2031, el equivalente a 500.000 millones de dólares en reducción impositiva acumulada.
Cepo cambiario
En materia cambiaria, Milei justificó la salida del cepo cambiario y la devaluación aplicada al inicio de su mandato con el argumento de una brecha previa del 200% entre el dólar oficial y el paralelo.
“El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento. Fijar el precio a uno era una ridiculez total. El precio es al que hay, no al que un burócrata determina a dedo”, sostuvo.
Milei también se refirió al dato de la inflación mayorista que se dio a conocer durante la jornada del martes, Milei sostuvo que “el dato de inflación mayorista fue de 1,6%”, señaló, y explicó que, al descontar el efecto del salto en el precio internacional del petróleo —que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100—, la inflación mayorista “está viajando en torno al 0,8%”, lo que equivale a una proyección anual del 10%.
Para contextualizar esos números, Milei trazó una comparación con la evolución de la inflación bajo gestiones previas.
Mencionó que Néstor Kirchner “casi duplicó la inflación”, al llevarla del 3,7% al 9%; que Cristina Fernández de Kirchner la recibió en 9% y la entregó en 27%; que Mauricio Macri la recibió en 27% y la entregó en 54%; y que Alberto Fernández la recibió en 54% y la entregó en 211%, con una dinámica diaria del 1,5%.
“Nosotros la recibimos entre el 200% o el 300%, al uno y medio diario, y hoy viene viajando entre el 20% y el 10%”, resumió.
Baja de la pobreza
El Presidente remarcó que la pobreza bajó del 57% al 32%, lo que equivale a 12 millones de personas que dejaron esa condición. La indigencia pasó del 20% al 7%, mientras que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.
Más allá de esto, Milei reconoció que esos niveles siguen siendo elevados “es un número verdaderamente horrible, espantoso, todo lo que quieran, pero cuando nosotros llegamos era 70%”, dijo sobre la pobreza infantil, y agregó respecto del índice general que “32% de pobreza es aberrante, 7% de indigencia es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, finalizó.
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