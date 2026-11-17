Alerta por un ciberataque masivo: buscaban robar tarjetas de crédito y criptomonedas

Alerta por un ciberataque masivo: buscaban robar tarjetas de crédito y criptomonedas

Un ciberataque masivo encendió las alarmas de seguridad informática en todo el mundo luego de que investigadores detectaran archivos infectados en sitios web de 178 organizaciones, entre ellas empresas tecnológicas, bancos y reconocidos medios de comunicación. Los delincuentes buscaban acceder a información de tarjetas de crédito, datos personales y billeteras de criptomonedas, aprovechando una vulnerabilidad en una plataforma que utilizan numerosas compañías.

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Entre las organizaciones alcanzadas aparecen CNN, Fox News, BBC, Zoom, HSBC, Salesforce, Equifax, IKEA, GitLab, Air France y UNICEF USA.

La investigación reveló que los atacantes no necesitaban ingresar directamente a los sistemas internos de cada empresa. En cambio, lograron introducir un código malicioso en una herramienta externa que los sitios utilizaban habitualmente, lo que podía exponer a sus visitantes sin que advirtieran el peligro. El problema fue identificado en Optimizely , una plataforma que permite administrar experiencias digitales, modificar páginas web y realizar pruebas sobre sus contenidos.

Según la información difundida, una persona no autorizada aprovechó una falla en el proceso de registro de cuentas del servicio Experimentation y consiguió incorporar instrucciones maliciosas en proyectos de algunos clientes.

El investigador en ciberseguridad Scott Helme, de Report URI, analizó 1.611 archivos de la plataforma y encontró 188 infectados, correspondientes a 178 organizaciones. Sin embargo, los especialistas advierten que el número de páginas comprometidas podría ser todavía mayor.

Cómo funcionaba el ciberataque y qué información buscaban robar

El código malicioso estaba preparado para realizar diferentes acciones dependiendo del dispositivo y de la actividad de cada usuario.

Uno de los principales objetivos eran las operaciones financieras. Los atacantes podían intentar capturar números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad cuando las personas ingresaban sus datos en formularios de pago.

También buscaban apropiarse de criptomonedas mediante una técnica que permitía reemplazar las direcciones de las billeteras digitales. De esta manera, una transferencia podía terminar en una cuenta controlada por los delincuentes sin que el usuario lo advirtiera.

Entre las funciones detectadas se encontraban:

Robo de datos bancarios: captura de información de tarjetas utilizadas en pagos online.

Criptomonedas: sustitución de direcciones de billeteras para desviar transferencias.

Información personal: recopilación de cookies de navegación y posibles capturas de pantalla.

Dispositivos Apple: intentos de aprovechar vulnerabilidades en versiones antiguas de iOS, especialmente en iPhones y iPads.

En este último caso, los investigadores identificaron herramientas conocidas como Coruna y DarkSword, diseñadas para explotar fallas de seguridad.

Durante el período analizado, las billeteras digitales vinculadas con los atacantes recibieron alrededor de 7.000 dólares en criptomonedas. No obstante, todavía no se pudo determinar cuánto dinero fue efectivamente robado ni cuántas personas sufrieron la exposición de sus datos.

Tras conocerse el incidente, Salesforce desactivó los archivos de Optimizely en sus entornos de prueba y producción. Equifax, por su parte, dejó de utilizar la plataforma y señaló que no había encontrado evidencias de que sus sistemas internos estuvieran comprometidos.

Optimizely confirmó el problema y comunicó que corrigió la vulnerabilidad, eliminó el código malicioso, revocó sesiones y permisos de acceso y notificó a los clientes afectados.

Alerta por un ciberataque masivo: buscaban robar tarjetas de crédito y criptomonedas

Cómo saber si tus datos están en riesgo y qué hacer para protegerte

Aunque el ataque afectó a sitios de empresas reconocidas, esto no significa que todos sus usuarios hayan sufrido el robo de información. Sin embargo, los especialistas recomiendan adoptar algunas precauciones, especialmente si se realizaron operaciones financieras en esas páginas durante el período del incidente.

Las principales recomendaciones son:

Revisar los movimientos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias para detectar consumos desconocidos.

Comunicarse con el banco o la entidad emisora ante cualquier operación sospechosa.

Verificar cuidadosamente las direcciones de destino antes de realizar transferencias de criptomonedas.

Actualizar los sistemas operativos de celulares y tabletas, especialmente los dispositivos Apple.

Mantener actualizados los navegadores y prestar atención a posibles alertas de seguridad.

Los especialistas remarcan que el riesgo no se limita a ingresar a páginas desconocidas. En este caso, los archivos maliciosos podían cargarse desde los servidores de una plataforma legítima utilizada por grandes empresas.

Por el momento, la investigación continúa para establecer el alcance real del incidente y determinar cuántos usuarios pudieron verse afectados.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una advertencia importante: incluso al utilizar plataformas conocidas, mantener los dispositivos actualizados y controlar las operaciones financieras sigue siendo fundamental para proteger la información personal.