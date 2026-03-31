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31 de marzo de 2026 - 16:38
Policiales.

Ciberataque nacional y alerta en sistemas de Salud, Seguridad y Policía de Salta

El ciberataque habría sido ejecutado por un grupo internacional y ya intervienen organismos especializados.

Por  Judith Girón
Ciberataque nacional afectó sistemas de Salud, Seguridad y Policía de Salta

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Según los primeros reportes, el ataque habría sido ejecutado por el grupo internacional conocido como “Chronus Team”, que logró generar múltiples filtraciones de información en organismos públicos tanto a nivel nacional como provincial.

En el caso de Salta, se detectó una afectación en servidores de almacenamiento de datos institucionales de la Policía, lo que generó preocupación por la posible exposición de información sensible. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el funcionamiento de los sistemas no se vio comprometido.

Ciberataque: Investigación y respuesta oficial

Tras el hecho, el Ministerio de Seguridad de Salta realizó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Ciberdelito. Además, interviene la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Nación, en conjunto con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos.

Desde el organismo provincial destacaron que se vienen reforzando las medidas de seguridad informática desde octubre de 2025, y que actualmente se trabaja en acciones preventivas para mitigar este tipo de ataques.

El episodio se enmarca en una operación coordinada que habría generado más de 28 filtraciones simultáneas y afectado a más de 30 organismos públicos y privados en Argentina, entre ellos ministerios, fuerzas policiales y entidades judiciales.

Además de las áreas de seguridad, el ciberataque también alcanzó sectores vinculados a la salud pública, ampliando la preocupación por el alcance del ataque y el tipo de información comprometida.

Ciberataque: un fenómeno en crecimiento

El caso vuelve a poner en foco el crecimiento de los ciberdelitos en el país. En los últimos años, Argentina se posicionó entre los países más atacados de la región, lo que genera preocupación sobre la capacidad de protección de los sistemas estatales, especialmente en áreas clave.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan determinar el alcance real del ataque y reforzar las defensas digitales frente a una problemática que ya es global.

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