Jonathan y Ashley Longnecker optaron por alejarse de los estilos de vida tradicionales y emprender un proyecto diferente. Junto con sus cuatro hijos , esta familia dejó su anterior hogar para instalarse en el condado de Cochise , situado en el extremo sudoriental de Arizona , una de las zonas con menor humedad de todo Estados Unidos .

En ese terreno construyeron su propia vivienda sobre una extensión de 4,45 hectáreas y comenzaron a compartir en sus perfiles de redes sociales los distintos pasos de la experiencia.

“Nuestro objetivo es simplificar nuestras vidas, vivir de forma sostenible y brindar a nuestros hijos experiencias inolvidables en lugar de cosas desechables ”, señalaron Jonathan y Ashley en su sitio web, donde también convocaron a otras personas a sumarse a esta iniciativa sustentable .

La vivienda recibió el nombre de Hyperadobe Roundhouse y, pese a que su construcción se puso en marcha hace tres años , el proyecto aún tiene numerosos sectores pendientes. Durante ese período, los integrantes de la familia pasaron una larga temporada en un contenedor de grandes dimensiones y todos participaron activamente en la edificación , desde la preparación de los cimientos hasta la colocación del techo, utilizando elementos reutilizados .

Entre los métodos que más curiosidad despiertan entre quienes siguen el avance de esta obra que se hizo viral se destaca el sistema empleado para levantar los muros. Se trata de la técnica hyperadobe, un procedimiento que utiliza bolsas tubulares de malla que se rellenan con tierra húmeda y luego se prensan para darles firmeza.

De esta manera, se obtienen estructuras de aproximadamente 40 centímetros de espesor, capaces de funcionar como una barrera frente a las elevadas temperaturas que caracterizan las jornadas en el desierto de Arizona y las bajas temperaturas que, durante la noche, se hacen sentir junto con fuertes ráfagas de viento.

La familia utilizó 400 toneladas de tierras para hacer su casa

Antes de avanzar con la vivienda principal y para adquirir experiencia en el uso de esta técnica, que requirió más de 400 toneladas de tierra —alrededor de 363.000 kilos—, durante las primeras etapas del proyecto levantaron construcciones de menor tamaño: un horno, un espacio destinado a oficina y un corral para las gallinas.

Una vez completadas esas estructuras, comenzaron a trabajar en la casa familiar, que tendrá habitaciones para cada uno de los hijos, una cocina de grandes dimensiones y un ambiente integrado de estar y comedor. Su diseño tendrá una característica distintiva: toda la edificación seguirá una disposición circular.

Antes de comenzar a levantar la vivienda, Jonathan y Ashley también debieron encontrar soluciones para garantizar dos servicios fundamentales: el suministro de agua y la disponibilidad de energía eléctrica.

En el primer caso, implementaron un mecanismo de recolección que aprovecha las precipitaciones sobre el techo de la construcción. El agua que se acumula es conducida hasta una cisterna con capacidad para almacenar alrededor de 114.000 litros. Posteriormente, pasa por un proceso de filtrado y, mediante un sistema de bombeo, llega a los distintos sectores del terreno.

¿Cómo se abastecen de electricidad?

Por su parte, resolvieron el abastecimiento eléctrico mediante la instalación de módulos fotovoltaicos acompañados de baterías, capaces de transformar la radiación del sol en energía y conservarla para utilizarla cuando fuera necesario. Con esta alternativa, buscaron reducir todo lo posible la dependencia de métodos convencionales que generan contaminación y perjudican al entorno natural.

A pesar de los avances, la familia sigue convocando a quienes quieran colaborar, ya sea con aportes monetarios o donaciones de insumos. El objetivo es ampliar la capacidad de almacenamiento de sus depósitos y reunir los recursos necesarios para continuar edificando las áreas que aún faltan de la vivienda, algunas de las cuales requerirán una mayor cantidad de equipamiento eléctrico.