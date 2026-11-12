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12 de noviembre de 2026 - 16:38
Datos.

Una familia argentina necesitó $1.690.000 en octubre para no ser pobre

El INDEC informó el costo de las canastas básicas del mes de octubre para una persona sola y grupos familias de 3, 4 y 5 integrantes.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Datos de la canasta básica.

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Durante octubre, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% respecto de septiembre y acumuló una suba interanual del 39,2%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento mensual del 3,1% y una variación interanual del 39,9%.

Cuánto se necesita para no caer en la pobreza e indigencia

  • Una persona sola (adulto equivalente): corresponde a un hombre de entre 30 y 60 años con actividad moderada.

    • Para no ser indigente: $246.363.

    • Para no ser pobre: $546.926.

  • Familia de tres integrantes: compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años.

  • Para no ser indigente: $606.053.

  • Para no ser pobre: $1.345.437.

  • Familia de cuatro integrantes: integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

    • Para no ser indigente: $761.261.

    • Para no ser pobre: $1.690.000.

  • Familia de cinco integrantes: conformada por un hombre y una mujer de 30 años, junto con tres hijos de 1, 3 y 5 años.

    • Para no ser indigente: $800.680.

    • Para no ser pobre: $1.777.509.

Canasta Básica (imagen creada con IA).

Canasta Básica (imagen creada con IA).

Qué incluyen las canastas básicas del INDEC

La Canasta Básica Alimentaria contempla un conjunto de alimentos seleccionados para cubrir requerimientos nutricionales mínimos. Su valor permite establecer la línea de indigencia.

Por su parte, la Canasta Básica Total incorpora otros bienes y servicios no alimentarios y se utiliza para determinar el umbral de pobreza.

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