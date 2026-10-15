¿Cuánto necesitó una familia jujeña para no caer en la pobreza o en la indigencia?

Según el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) publicado este jueves, correspondiente a septiembre de 2026, una familia necesitó en Jujuy entre $1,2 millones y $1,66 millones para superar el umbral de pobreza, de acuerdo con su composición.

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La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el monto necesario para cubrir los alimentos indispensables, aumentó 0,3% durante septiembre. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que además incorpora bienes y servicios no alimentarios, subió 0,8%. En la comparación interanual, los incrementos fueron de 40,2% y 38,2%, respectivamente.

El informe de la DiPEC presenta tres ejemplos de hogares y calcula cuánto dinero necesitó cada uno para cubrir la CBA y la CBT.

Está compuesto por tres personas: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En total, representa 2,44 adultos equivalentes.

Para cubrir únicamente la alimentación, este hogar necesitó $545.332,70 durante septiembre. Para superar el umbral de pobreza, es decir, contemplando también otros bienes y servicios, necesitó $1.208.850,82.

Canasta básica en septiembre: cuánto necesitó una familia en Jujuy.

Hogar tipo II

Está formado por cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 5 y una niña de 8 años. Este hogar representa 3,09 adultos equivalentes.

La CBA alcanzó los $690.605,76, mientras que la CBT llegó a $1.530.880,75. Es decir, ese fue el ingreso de referencia necesario para que este grupo familiar no quedara por debajo del umbral de pobreza.

Hogar tipo III

El tercer ejemplo corresponde a una familia de cinco integrantes: un matrimonio de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año. En total, suma 3,36 adultos equivalentes.

Para cubrir la alimentación necesitó $750.949,95, mientras que para superar el umbral de pobreza requirió $1.664.647,03.