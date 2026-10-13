¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre o indigente en septiembre?

Datos de la canasta básica.

El INDEC informó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 1,7% en septiembre de 2026, el indicador que determina el ingreso mínimo necesario para no caer bajo la línea de pobreza. Para un hogar integrado por dos adultos y dos chicos, el costo de la canasta alcanzó los $1.632.505 mensuales.

La canasta básica subió 1,7% en septiembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre En lo que va de 2026, la CBT acumuló un aumento del 24,7%, mientras que en los últimos 12 meses la suba llegó al 38,7%. El incremento de septiembre fue del 1,7%, por debajo de la inflación mensual, que se ubicó en el 1,9%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, también aumentó un 1,7% durante septiembre.

Para cubrir los alimentos esenciales, un hogar de cuatro personas requirió $738.690 en septiembre. Según los datos oficiales, la CBA registró un incremento acumulado del 25,3% desde enero y una variación interanual del 40%.

El INDEC señaló que esa división tuvo la mayor incidencia en todas las regiones, salvo en el GBA, donde se destacó el aumento de los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC detalló los montos mínimos que requirieron distintos tipos de hogares, según su cantidad de integrantes y composición familiar: Una persona: necesitó $528.318,67 para no quedar bajo la línea de pobreza.

necesitó $528.318,67 para no quedar bajo la línea de pobreza. Un hogar de tres integrantes: compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.299.663,93.

compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.299.663,93. Una familia de cuatro integrantes: conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó $1.632.504,69.

conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó $1.632.504,69. Un hogar de cinco personas: integrado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, necesitó $1.717.035,68 para no ser pobre. Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en septiembre Por otro lado, el INDEC también detalló los ingresos mínimos que necesitaron los hogares para superar la línea de indigencia en septiembre, según la cantidad de integrantes: Una persona: requirió $239.058,22.

requirió $239.058,22. Una familia de tres integrantes: necesitó $588.083,22.

necesitó $588.083,22. Un hogar de cuatro personas: precisó $738.689,90.

precisó $738.689,90. Una familia de cinco integrantes: debió contar con ingresos de $776.939,22 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

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