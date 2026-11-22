Mariano Chihade, productor televisivo y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este sábado 22 de noviembre , luego de permanecer internado en el Instituto Fleni, donde fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado 18 de noviembre.

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La noticia fue confirmada a través de un parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de la institución. Según el comunicado, Chihade continuará el proceso de recuperación en su domicilio, acompañado por su familia.

"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre", informó el documento oficial.

Además, precisaron que el productor se trasladaría a su casa para continuar con el proceso de recuperación.

Mejoró la salud de Mariano Chihade

Qué se sabe sobre la operación de Mariano Chihade

La internación de Chihade se produjo luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular, motivo por el cual debió realizarse estudios médicos y evaluaciones previas a la intervención.

En el primer comunicado, desde Fleni habían informado que el productor se encontraba clínicamente estable y acompañado por sus familiares.

La cirugía se realizó el 18 de noviembre y, posteriormente, la institución comunicó que el procedimiento había transcurrido "sin complicaciones". También señalaron que permanecía en recuperación y que su evolución era favorable.

Hasta el momento, ni la familia ni el centro médico brindaron detalles sobre el diagnóstico específico ni sobre las características de la intervención quirúrgica.

La evolución después de la cirugía y el acompañamiento de Mariana Fabbiani

Durante los días de internación, Mariana Fabbiani permaneció junto a su esposo y lo acompañó durante todo el proceso.

Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, había transmitido tranquilidad sobre su estado de salud y destacó que había atravesado favorablemente la primera noche posterior a la operación.

"Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana", había expresado.

También confirmó que el productor había podido ver y hablar con la conductora luego de la intervención.

Por su parte, Fabbiani utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto y acompañamiento recibidas durante esos días.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", había escrito la conductora.

En otra publicación, pidió a sus seguidores que pensaran en su marido "con amor y linda energía" y agregó: "Esto también pasará".

Continuará la recuperación en su domicilio

El alta médica representa un nuevo paso favorable en la evolución del productor, que permaneció internado desde los estudios previos a la cirugía.

El último parte confirmó que ya no necesita continuar internado y que seguirá su recuperación fuera del establecimiento médico, en su casa y junto a sus seres queridos.

Chihade es fundador de Mandarina Contenidos y tiene una extensa trayectoria en la producción televisiva. Junto a Mariana Fabbiani también compartió distintos proyectos profesionales y formó una familia.

Por el momento, no se informaron plazos para su recuperación ni nuevas precisiones sobre su estado de salud.