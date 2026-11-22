Altos Hornos Zapla recibe a Concepción en una final clave por el ascenso

Altos Hornos Zapla se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. Este domingo 22 de noviembre, desde las 18 horas, el conjunto palpaleño recibirá a Concepción FC en el estadio Emilio Fabrizzi, por el encuentro de ida de la final del Torneo Regional 2026, que definirá al representante de la Región Norte.

El equipo dirigido por Martín Martos llega a esta instancia después de eliminar a su clásico rival, Talleres de Perico, y buscará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable de cara a la revancha. El Merengue ya tiene asegurada su participación en el próximo Torneo Argentino del Interior, pero el principal objetivo es conseguir el regreso al Federal A, categoría en la que compitió hasta mediados de 2019.

Quién será el árbitro de Altos Hornos Zapla vs. Concepción FC La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Rodrigo Héctor Rivero, de Santiago del Estero, será el encargado de impartir justicia en el partido de ida. El primer asistente es Luis Ortiz; el segundo asistente es Alex Zerda y el cuarto árbitro Brian Morales, todos son oriundos de Santiago del Estero.

Altos Hornos Zapla recibe a Concepción en una final clave por el ascenso Los antecedentes que ilusionan a Altos Hornos Zapla El historial reciente frente a Concepción FC presenta resultados favorables para el conjunto jujeño. En el último enfrentamiento disputado en el estadio Emilio Fabrizzi, Zapla consiguió una victoria por 2 a 1 con goles de Hernán Lillo y Martín Abraham. Aquel triunfo le permitió mantenerse como líder e invicto de la Zona 5.

También existen antecedentes importantes en el Federal A. El 6 de diciembre de 2016, el Merengue derrotó 1 a 0 al conjunto tucumano en Palpalá, gracias a un penal convertido por Martín Abraham. Esa victoria le permitió avanzar a la Segunda Fase y conseguir la clasificación a la Copa Argentina 2017. Unas semanas antes, el 13 de noviembre de 2016, Zapla había conseguido una contundente victoria como visitante por 6 a 2 en el estadio Antonio Guillén. En aquella oportunidad, Martín Abraham y Cuevas marcaron dos goles cada uno, mientras que Orieta y Guaymás completaron la goleada. Concepción FC llega con un arquero decisivo en los penales El conjunto tucumano también atraviesa un buen momento y cuenta con futbolistas que fueron determinantes para alcanzar la final. Una de sus principales figuras es el arquero Pedro Villarreal, quien volvió a destacarse en una definición por penales frente a Villa San Antonio. El guardameta atajó dos remates en la serie que Concepción FC ganó por 4 a 3 para conseguir su clasificación, repitiendo una actuación destacada que ya había tenido frente a Experimental.

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