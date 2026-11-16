Altos Hornos Zapla vs. Concepción FC: qué está en juego en la final de la Región Norte

Altos Hornos Zapla se prepara para disputar la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur ante Concepción FC de Tucumán, en una serie que definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por uno de los cuatro ascensos al Federal A 2027.

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Después de eliminar a Talleres de Perico en una definición por penales, el conjunto de Palpalá tendrá un nuevo desafío frente a un rival que también consiguió su clasificación desde los doce pasos.

De acuerdo con el cronograma difundido por Ascenso del Interior, la final regional está prevista para disputarse en dos encuentros: el domingo 22 de noviembre se jugaría la ida y el domingo 29 la revancha.

El cuadro de cruces publicado establece que Concepción FC sería local en el primer partido y Zapla definiría la serie en la vuelta. Sin embargo, otros medios señalaron el orden inverso, por lo que resta corroborar la programación definitiva, los escenarios y los horarios.

¿Qué pasa si Zapla gana la final de la Región Norte?

El ganador de la serie entre Altos Hornos Zapla y Concepción FC se convertirá en el representante de la Región Norte en la etapa final del torneo.

Esta clasificación no significará el ascenso directo al Federal A, ya que todavía deberá disputar una última instancia frente a otro de los campeones regionales.

El formato del certamen contempla ocho equipos clasificados a esa etapa, que se enfrentarán en cuatro finales a partido único y en estadio neutral. Los cuatro ganadores obtendrán el ascenso al Federal A 2027. La jornada decisiva está prevista para el 20 de diciembre.

Cómo llega Concepción FC a la final

El conjunto tucumano consiguió su clasificación después de eliminar a Villa San Antonio de Salta en una serie que también necesitó una definición por penales.

En el encuentro de ida, el equipo salteño había ganado 1 a 0. Sin embargo, Concepción FC se impuso 2 a 1 en la revancha, igualó el resultado global y finalmente ganó 4 a 3 desde los doce pasos.

De esta manera, el equipo dirigido por Mario Suárez se convirtió en el rival de Altos Hornos Zapla para definir al representante de la Región Norte.

El objetivo de Zapla: acercarse al Federal A

El Merengue llega a esta instancia después de superar a Talleres de Perico en el clásico jujeño. Tras empatar 1 a 1 en Palpalá y 0 a 0 en Perico, consiguió avanzar con una victoria 8 a 7 por penales.

Ahora, el conjunto dirigido por Martín Martos buscará superar a Concepción FC para disputar la última instancia por el ascenso. La serie tendrá un lugar central en las aspiraciones del club de Palpalá de regresar a una categoría superior del fútbol argentino.