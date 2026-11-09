Denunciaron agresiones a dirigentes y allegados de Talleres de Perico tras el empate con Altos Hornos Zapla 

El partido entre Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico , disputado en el estadio Emilio Fabrizzi, terminó igualado 1 a 1, pero la jornada quedó marcada por incidentes ocurridos después del encuentro .

Según denunciaron desde el entorno del conjunto periqueño , un grupo de hinchas locales agredió con piedras y ladrillos a dirigentes y allegados de Talleres cuando intentaban retirarse del estadio. Los hechos se produjeron una vez finalizado el compromiso, cuando integrantes de la delegación visitante se encontraban en las instalaciones del club.

De acuerdo con los testimonios, los agresores comenzaron a arrojar objetos contundentes contra las personas vinculadas a Talleres , lo que generó momentos de tensión y obligó a solicitar la intervención policial.

Durante los incidentes, un empleado de Talleres de Perico y familiares de los futbolistas, recibieron el impacto de cascotes arrojados por los agresores . Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.

Según los relatos, también se produjo una situación de intimidación contra Levin Rodríguez, entrenador del seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol, quien había asistido al estadio para observar el encuentro. El técnico habría sido increpado por un grupo de hinchas debido a su vinculación con Talleres de Perico.

Los episodios generaron preocupación entre los integrantes de la delegación visitante, quienes denunciaron que no existían condiciones de seguridad para abandonar las instalaciones del estadio.

Cuestionamientos al operativo policial

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al accionar de la Policía durante los incidentes. Según los testimonios, los efectivos no lograron controlar inicialmente a los hinchas que protagonizaron las agresiones y tampoco se habría garantizado una salida segura para los dirigentes y allegados del conjunto periqueño.

Además, cuestionaron que no se hubiera organizado la salida de la delegación por un sector alternativo del estadio, teniendo en cuenta que el encuentro se disputó sin público visitante. De acuerdo con lo denunciado, los efectivos utilizaron disparos de balas de goma para intentar dispersar a los agresores y hacer que regresaran a sus sectores, después de que comenzara el lanzamiento de piedras y ladrillos.

La delegación de Talleres no podía salir del vestuario

Como consecuencia de los incidentes, los integrantes de Talleres de Perico debieron permanecer dentro de la zona de vestuarios, ya que no podían retirarse del estadio por las agresiones que se registraban en el exterior. La situación se prolongó hasta que finalmente intervino personal policial y se concretó el retiro de la delegación periqueña del estadio Emilio Fabrizzi.

Los incidentes empañaron el cierre del encuentro entre Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico, que había finalizado con un empate 1 a 1. Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre posibles sanciones relacionadas con los hechos denunciados.