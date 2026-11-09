De Jujuy a la Selección de Bolivia: Joaquín Barro fue convocado para jugar dos amistosos

Joaquin Barro se desempeña como defensor central en Guabirá.

El fútbol jujeño tendrá otra representación internacional durante la próxima fecha FIFA. Joaquín Barro, defensor nacido en San Salvador de Jujuy, fue convocado por primera vez a la Selección de Bolivia para disputar los partidos amistosos de noviembre frente a Perú y Ecuador. El futbolista de 25 años, que actualmente juega en Guabirá de la Primera División boliviana, recibió el llamado del entrenador Óscar Villegas.

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Cabe recordar que el cuerpo técnico también esta conformado por otros dos jujeños: Maximiliano Alonso y Pablo Sciacia como preparadores físicos.

La convocatoria fue anunciada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que decidió incorporar al defensor argentino de ascendencia boliviana junto a Guilmar Centella, futbolista de Blooming. Ambos jugadores se sumarán a la concentración del seleccionado, que se prepara para afrontar dos compromisos internacionales.

Mauro Joaquín Barro nació el 9 de marzo de 2001 en San Salvador de Jujuy y se desempeña como defensor central . Tiene nacionalidad argentina y boliviana, condición que le permite representar al seleccionado del país vecino.

El futbolista inició su formación en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde comenzó su recorrido deportivo antes de continuar su carrera en otras instituciones del fútbol argentino.

Su presente en Guabirá, equipo de la ciudad boliviana de Montero, le permitió ganar experiencia en la máxima categoría de ese país y entrar en la consideración del cuerpo técnico de Óscar Villegas.

Todos los clubes en los que jugó Joaquín Barro

Antes de llegar al fútbol boliviano, el defensor desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, con pasos por instituciones de Jujuy, Córdoba y la Patagonia.

Entre los equipos que integró se encuentran:

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: club donde realizó parte de su formación y tuvo participación en la Primera Nacional.

Talleres de Córdoba: se incorporó en 2018 para jugar en las divisiones juveniles y de reserva.

Tiro y Gimnasia de San Pedro: formó parte de su recorrido en el fútbol jujeño.

General Paz Juniors de Córdoba: continuó su carrera en el conjunto cordobés.

Altos Hornos Zapla: vistió la camiseta del Merengue durante su trayectoria en el fútbol regional.

Germinal de Rawson: disputó el Torneo Federal A durante 2025, antes de emigrar a Bolivia.

Guabirá de Bolivia: llegó en julio de 2025 y actualmente compite en la Primera División de ese país.

Su incorporación a Guabirá representó su primera experiencia en el fútbol internacional. El club boliviano anunció su llegada el 8 de julio de 2025 para reforzar la defensa del equipo.

Cuándo juega Bolivia y cuáles son los amistosos de noviembre

La Selección de Bolivia disputará dos partidos internacionales durante la fecha FIFA de noviembre, ambos en condición de visitante.

El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre frente a Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, desde las 21:00, hora boliviana.

Posteriormente, el seleccionado dirigido por Óscar Villegas se enfrentará a Ecuador el martes 17 de noviembre, a partir de las 16:30, hora boliviana, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Estos encuentros forman parte de la preparación de Bolivia para sus próximos desafíos internacionales y permitirán al entrenador evaluar nuevas alternativas dentro del plantel.