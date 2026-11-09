lunes 09 de noviembre de 2026
9 de noviembre de 2026 - 11:20
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Papa León XIV en Argentina: minuto a minuto de las actividades de este lunes 9 de noviembre

El Papa León XIV cumple su segundo día en Argentina con una visita al Cottolengo Don Orione y una misa multitudinaria en Palermo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El Papa se emocionó en el Cottolengo Don Orione&nbsp;

El Papa se emocionó en el Cottolengo Don Orione 

El Papa volvió a destacar la inclusión de las personas con discapacidad

El Papa volvió a destacar la inclusión de las personas con discapacidad

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El papa León XIV continúa este lunes 9 de noviembre su histórica visita a la Argentina, en una jornada marcada por celebraciones religiosas, encuentros institucionales y una importante convocatoria de fieles de todo el país. Tras su llegada del domingo y sus primeras actividades junto al presidente Javier Milei, el Sumo Pontífice iniciará el día con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, prevista para las 9:15. Luego, a las 11:30, celebrará su primera misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, que será transmitida por cadena nacional. Durante la tarde mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos, mientras miles de peregrinos, incluidos fieles jujeños, siguen de cerca cada actividad de su recorrido. En una jornada de feriado nacional, seguí en vivo todas las novedades, imágenes y declaraciones del segundo día del Papa en Argentina.

El papa León en la Argentina: Día 2

Crece la expectativa por la primera misa multitudinaria de León XIV en la Argentina

Más de un millón de personas ya se concentran en los alrededores del Monumento de los Españoles, en Palermo, a la espera de la primera misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará en la Argentina. La ceremonia está prevista para las 11:30 y contará con la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y fieles llegados desde distintos puntos del país.

La expectativa comenzó desde la noche anterior, con miles de peregrinos que realizaron una vigilia entre mates, café, frazadas, guitarras y canciones religiosas. Los accesos al predio quedaron habilitados desde la medianoche y durante la mañana continuó el ingreso de familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones que viajaron especialmente para participar de la celebración.

Uno de los momentos más esperados será el recorrido de León XIV en el papamóvil antes de llegar al altar, en un trayecto que permitirá que el Pontífice tenga un contacto cercano con los fieles. La misa será transmitida por cadena nacional y constituye uno de los actos centrales de su visita apostólica al país.

Tras la celebración, la agenda del Papa continuará por la tarde con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y luego con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

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El Papa volvió a destacar la inclusión de las personas con discapacidad

En su cuenta oficial de X, el Papa León XIV retomó uno de los mensajes centrales de su visita al Cottolengo Don Orione y afirmó:

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

El Pontífice agregó que “sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición” y remarcó que las personas con discapacidad ayudan a recordar cuál es “el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida”.

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El Papa volvió a destacar la inclusión de las personas con discapacidad

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Norma sorprendió al Papa con un intercambio de solideos

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione tuvo como protagonista a Norma, una de las residentes de la institución. Después de compartir su historia de vida, marcada por una enfermedad y dificultades familiares, la mujer le hizo un pedido especial: “Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos”.

León XIV aceptó de inmediato, se acercó hasta ella y cambió su solideo blanco por el que Norma tenía preparado. El gesto provocó emoción entre quienes seguían el encuentro y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la visita del Pontífice a Claypole.

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Norma sorprendi&oacute; al Papa con un intercambio de solideos

Norma sorprendió al Papa con un intercambio de solideos

Marta Torres emocionó al Papa con su historia y le regaló un libro

Marta Torres, residente del Pequeño Cottolengo Don Orione, conmovió al papa León XIV al contar una historia atravesada por el abandono y las dificultades derivadas de su discapacidad. Nació con parálisis cerebral, no puede caminar ni ver, y recordó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños. “Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos”, relató.

El Papa se emocionó en el Cottolengo Don Orione

El Papa se emocionó en el Cottolengo Don Orione

“Fue un faro de luz que iluminó mi vida" “Fue un faro de luz que iluminó mi vida"

Marta contó que su vida cambió cuando llegó al Cottolengo: “Fue un faro de luz que iluminó mi vida, no solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”. Al finalizar, le entregó al Pontífice un libro con su testimonio, escrito con la intención de acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Quiero que puedan saber que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados”, expresó.

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La historia de Norma y el emotivo gesto del Papa en el Cottolengo

Norma Donato vive en el Cottolengo Don Orione desde hace 44 años. Llegó a la institución después de atravesar una infancia muy difícil, marcada por la muerte de su madre, problemas familiares y distintas internaciones. Con artritis reumatoidea desde joven, contó frente al papa León XIV que durante mucho tiempo sintió que “sobraba”, hasta que encontró en el Cottolengo un lugar de pertenencia:

“Ellos me aceptan como soy, me abrazan, me besan... encontré una gran familia”. “Ellos me aceptan como soy, me abrazan, me besan... encontré una gran familia”.

León XIV escuchó su testimonio visiblemente conmovido y, al finalizar, se acercó personalmente para entregarle un rosario. El Pontífice también obsequió otro a Marta Torres, la segunda residente que compartió su historia durante el encuentro. Fue uno de los momentos más íntimos y emotivos de la visita a Claypole.

“Santo Padre, gracias por venir” “Santo Padre, gracias por venir”

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Así cantó Abel Pintos ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Abel Pintos fue uno de los protagonistas de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante interpretó “La llave”, uno de los temas más conocidos de su repertorio, acompañado por coristas, guitarristas y residentes de la institución. La presentación fue especialmente preparada durante varias semanas y formó parte de uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Abel había visitado en varias oportunidades el Cottolengo para ensayar, conocer a su comunidad y compartir con trabajadores y residentes. La invitación formal había llegado desde el Vaticano y, antes del encuentro, el artista había contado que vivía la convocatoria desde su propia fe: “Yo soy un hombre de fe”. Además, mandó a construir tres guitarras con el nombre y la firma de León XIV: una destinada al Papa, otra para la institución y una tercera para su colección personal.

Tras escucharlo, León XIV agradeció la presentación con una frase breve: “Gracias por la música”. La actuación se integró al encuentro del Pontífice con las personas con discapacidad que viven en el Cottolengo, donde también escuchó testimonios y dejó un mensaje centrado en la inclusión y la caridad.

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Las frases más fuertes de León XIV en el Cottolengo Don Orione

Durante su visita al Cottolengo Don Orione, el papa León XIV dejó varias definiciones sobre la discapacidad, la inclusión y la solidaridad. “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”, afirmó, y agregó: “Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”.

El Pontífice también pidió que “en Argentina el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión” y cerró con un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones: “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”. Además, resumió su mensaje con una frase: “La caridad salvará al mundo”.

“Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”. “Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”.

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León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un fuerte mensaje sobre la discapacidad

El papa León XIV se emocionó este lunes durante su visita al Cottolengo Don Orione, al escuchar el testimonio de una de las residentes. Luego, en su mensaje, remarcó que las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad, sino una bendición” y afirmó: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

Entre sus frases más fuertes, sostuvo que el Cottolengo es “una comunidad fraterna de puertas abiertas” y pidió que en la Argentina “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. También convocó a los jóvenes a comprometerse con estas obras y cerró con otro mensaje: “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”.

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El Papa León XIV llegando al Cottolengo Don Orione

El Papa León XIV llegando al Cottolengo Don Orione

León XIV llegó al Cottolengo Don Orione de Claypole

El papa León XIV llegó este lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones, y por el director de la institución, el hermano Jorge David Silanes. En el lugar también lo esperaban residentes, trabajadores, voluntarios y fieles que se acercaron desde temprano.

Durante la visita está previsto que el Pontífice rece ante la reliquia del corazón de San Luis Orione, participe de canciones junto a la comunidad y descubra una placa conmemorativa preparada especialmente por su paso por la institución. Luego dará su bendición y realizará una visita privada a personas con discapacidad y personas en tratamiento por adicciones que viven en el Cottolengo.

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León XIV visita el Cottolengo Don Orione y retoma un gesto ligado a Francisco

El papa León XIV visita este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. La elección del lugar busca poner en primer plano la dignidad, la inclusión y el acompañamiento a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La visita también tiene un fuerte vínculo con Francisco: cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio frecuentaba la institución, celebraba misas con sus residentes e impulsaba que los seminaristas compartieran tiempo allí antes de ordenarse. León XIV retoma ese legado con un gesto de cercanía hacia las personas con discapacidad y quienes las cuidan.

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Cottolengo de Don Orione.

Cottolengo de Don Orione.

Canal 4 transmite en vivo la visita del Papa a la Argentina

Canal 4 realiza una cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina, con transmisión en vivo, invitados, información actualizada y seguimiento de las principales actividades del Pontífice durante su estadía en el país.

La cobertura puede seguirse por la pantalla de Canal 4, TodoJujuy.com y el canal de YouTube de Canal 4. La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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León XIV tendrá una intensa agenda este lunes en Buenos Aires

El papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su visita a la Argentina con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires. La jornada comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y tendrá uno de sus momentos centrales a las 11:30, cuando celebre una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, el Pontífice se reunirá a las 16:10 con representantes del mundo del trabajo en la UCA, a las 17:30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y a las 18:45 presidirá las vísperas en la Catedral Metropolitana. Su agenda cerrará a las 19:45 con una cena junto a los obispos argentinos.

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Papa León XIV: día 2 - “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien.”

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