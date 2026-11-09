Papa León XIV en Argentina: minuto a minuto de las actividades de este lunes 9 de noviembre

El papa León XIV continúa este lunes 9 de noviembre su histórica visita a la Argentina, en una jornada marcada por celebraciones religiosas, encuentros institucionales y una importante convocatoria de fieles de todo el país. Tras su llegada del domingo y sus primeras actividades junto al presidente Javier Milei, el Sumo Pontífice iniciará el día con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, prevista para las 9:15. Luego, a las 11:30, celebrará su primera misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, que será transmitida por cadena nacional. Durante la tarde mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos, mientras miles de peregrinos, incluidos fieles jujeños, siguen de cerca cada actividad de su recorrido. En una jornada de feriado nacional, seguí en vivo todas las novedades, imágenes y declaraciones del segundo día del Papa en Argentina.
Crece la expectativa por la primera misa multitudinaria de León XIV en la Argentina
Más de un millón de personas ya se concentran en los alrededores del Monumento de los Españoles, en Palermo, a la espera de la primera misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará en la Argentina. La ceremonia está prevista para las 11:30 y contará con la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y fieles llegados desde distintos puntos del país.
La expectativa comenzó desde la noche anterior, con miles de peregrinos que realizaron una vigilia entre mates, café, frazadas, guitarras y canciones religiosas. Los accesos al predio quedaron habilitados desde la medianoche y durante la mañana continuó el ingreso de familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones que viajaron especialmente para participar de la celebración.
Uno de los momentos más esperados será el recorrido de León XIV en el papamóvil antes de llegar al altar, en un trayecto que permitirá que el Pontífice tenga un contacto cercano con los fieles. La misa será transmitida por cadena nacional y constituye uno de los actos centrales de su visita apostólica al país.
Tras la celebración, la agenda del Papa continuará por la tarde con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y luego con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
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