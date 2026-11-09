Papa León XIV en Argentina: minuto a minuto de las actividades de este lunes 9 de noviembre

Crece la expectativa por la primera misa multitudinaria de León XIV en la Argentina

Más de un millón de personas ya se concentran en los alrededores del Monumento de los Españoles, en Palermo, a la espera de la primera misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará en la Argentina. La ceremonia está prevista para las 11:30 y contará con la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y fieles llegados desde distintos puntos del país.

La expectativa comenzó desde la noche anterior, con miles de peregrinos que realizaron una vigilia entre mates, café, frazadas, guitarras y canciones religiosas. Los accesos al predio quedaron habilitados desde la medianoche y durante la mañana continuó el ingreso de familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones que viajaron especialmente para participar de la celebración.

Uno de los momentos más esperados será el recorrido de León XIV en el papamóvil antes de llegar al altar, en un trayecto que permitirá que el Pontífice tenga un contacto cercano con los fieles. La misa será transmitida por cadena nacional y constituye uno de los actos centrales de su visita apostólica al país.

Tras la celebración, la agenda del Papa continuará por la tarde con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y luego con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

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