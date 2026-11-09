El Papa León XIV en Argentina: cómo será su agenda del lunes 9 de noviembre

El Papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre con su visita histórica a la Argentina, con una agenda que incluirá una misa multitudinaria, encuentros con referentes religiosos y actividades institucionales. El Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos de Buenos Aires y visitará la localidad de Claypole, en la provincia de Buenos Aires.

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Según el cronograma oficial difundido por el Vaticano, las actividades comenzarán a las 9:15 y se extenderán hasta la noche. Uno de los momentos centrales será la Santa Misa de las 11:30 en el Monumento de los Españoles , ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se espera la participación de numerosos fieles.

La primera actividad del lunes está prevista para las 9:15, cuando León XIV visite el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Durante su paso por la institución, el Pontífice mantendrá un encuentro con el personal y las personas asistidas. Allí también brindará un saludo como parte de su agenda pastoral en el país.

A las 11:30, el Papa León XIV celebrará una misa en Buenos Aires

Uno de los acontecimientos más esperados de la jornada será la misa que presidirá el Papa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, situado sobre la avenida del Libertador, en el barrio de Palermo.

La ceremonia será uno de los principales encuentros religiosos de la visita y contará con la participación de fieles de distintos puntos del país. Durante la celebración, el Santo Padre pronunciará una homilía dirigida a los presentes.

Tras esta actividad, el cronograma contempla una pausa hasta las 16:10, cuando se retomarán los compromisos oficiales.

Encuentros con trabajadores y referentes religiosos durante la tarde

A las 16:10, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. Durante esta actividad está previsto que el Pontífice pronuncie un discurso.

Posteriormente, a las 17:30, se trasladará al Palacio San Martín, donde mantendrá una reunión con líderes de las comunidades cristianas y representantes de diferentes tradiciones religiosas. El encuentro estará dedicado al diálogo entre las distintas confesiones religiosas.

El Papa cerrará el lunes con una celebración en la Catedral Metropolitana

La última actividad religiosa de la jornada comenzará a las 18:45 en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde León XIV presidirá la celebración de las vísperas junto al Episcopado Argentino y los equipos sinodales.

Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires, dando por concluida su agenda del lunes.

Cronograma completo del Papa León XIV para este lunes 9 de noviembre

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las vísperas con el Episcopado Argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La visita del Papa León XIV a la Argentina continuará el martes 10 de noviembre con actividades previstas en Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia.