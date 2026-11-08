Una diseñadora textil jujeña creó el poncho que recibirá el Papa León XIV en Argentina

Una artesana jujeña creó el poncho que recibirá el papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV recibirá un regalo con sello jujeño apenas llegue a la Argentina. Se trata de un poncho artesanal creado por la diseñadora textil Magdalena Sánchez Bustamante , integrante del proyecto Illari Puna que Aerolíneas Argentinas eligió para obsequiarle al Pontífice durante su visita al país.

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La propuesta surgió a partir de una convocatoria de Aerolíneas Argentinas, que buscaba un presente significativo para el Papa. La empresa eligió a Illari Puna por su trayectoria y por el trabajo federal que desarrolla junto a comunidades artesanas de distintas provincias del norte argentino.

" Ellos querían hacer un regalo más significativo al Papa León XIV y pensaron en hacer un poncho. Les pareció convocarnos porque sentían que Illari Puna es una marca que nos representa como argentinos", contó Sánchez Bustamante.

El proyecto nació en Jujuy y lleva 20 años de trabajo en el corredor andino. Actualmente, articula la producción de artesanas y artesanos de Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, con presencia también en ferias y espacios de diseño de Argentina y el exterior.

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Cómo es el poncho que recibirá León XIV

La pieza está confeccionada íntegramente con lana de oveja y presenta una combinación de tonos blancos y crudos. El diseño incorpora el emblema de Aerolíneas Argentinas y los colores patrios, de acuerdo con el pedido de la compañía.

Su elaboración demandó un trabajo artesanal desde el comienzo, que incluyó el hilado y el tejido en telar. Además, participaron colectivamente distintas artesanas y artesanos para completar el obsequio.

El regalo también incluye una caja especialmente diseñada y forrada con picote de oveja, una tela artesanal. La presentación suma un detalle de platería: el escudo de Aerolíneas Argentinas realizado en alpaca por un artesano.

El primer regalo que recibirá el Papa en Argentina

Magdalena Sánchez Bustamante contó que entregó personalmente el poncho a Aerolíneas Argentinas en Buenos Aires. Ahora, la compañía será la encargada de acercárselo a León XIV durante su llegada al país.

Según confirmó la antropólga, el poncho será el primer obsequio que recibirá el Papa en Argentina.

De esta manera, una creación nacida del trabajo artesanal de Jujuy y de otras provincias del norte argentino formará parte de la recepción del Pontífice, con una pieza que reúne lana de oveja, técnicas tradicionales e identidad nacional.