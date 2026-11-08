Visita del papa León XIV: advierten por estafas con entradas y reservas de alojamiento

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativas por las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Sin embargo, también encendió las alertas por posibles estafas digitales que ofrecen alojamientos inexistentes, entradas VIP y supuestos encuentros exclusivos con el Pontífice a cambio de dinero.

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Los delincuentes aprovechan el interés por participar de las celebraciones para crear páginas falsas, imitar plataformas de reservas conocidas y promocionar beneficios que no forman parte de la agenda oficial.

Una de las modalidades detectadas consiste en publicar alojamientos que no existen mediante sitios web que imitan plataformas turísticas como Booking.com. El objetivo es conseguir que las personas realicen pagos por adelantado y descubran el engaño cuando intentan utilizar la reserva o comunicarse con el establecimiento.

Otra de las maniobras consiste en ofrecer supuestas entradas VIP, encuentros privados o accesos exclusivos a las actividades del Papa. Estas publicaciones pueden circular en páginas web, redes sociales y mensajes directos, con ofertas que buscan captar a quienes desean asegurarse un lugar en los encuentros.

Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad de Kaspersky, advirtió sobre estas prácticas y explicó que los estafadores aprovechan la urgencia y la emoción que generan los acontecimientos de gran convocatoria.

En ese contexto, muchas personas pueden tomar decisiones apresuradas para conseguir alojamiento o acceder a una celebración. La promesa de un beneficio exclusivo o un lugar asegurado puede llevarlas a compartir información personal o realizar transferencias sin verificar la autenticidad de la oferta.

Según datos de Kaspersky, entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026 se detectaron 5.414 intentos de ataque que utilizaron los nombres de plataformas como Booking.com, TripAdvisor, Agoda, Airbnb y Viator. Dentro de esas detecciones, los troyanos representaron el 54,6%.

Cómo evitar las estafas durante la visita papal

Una de las principales recomendaciones es ingresar directamente a las páginas oficiales de las plataformas de alojamiento y evitar los enlaces que llegan por correos electrónicos, mensajes o publicaciones en redes sociales.

También es importante revisar cuidadosamente la dirección web, comprobar que el alojamiento exista y desconfiar de las ofertas con precios demasiado bajos o de los pedidos de transferencias urgentes.

En cuanto a las actividades del Papa, la Conferencia Episcopal Argentina habilitó un sitio oficial para consultar la agenda y conocer las condiciones de participación. La inscripción a los encuentros oficiales es gratuita, por lo que cualquier oferta de entradas pagas o accesos VIP debe generar desconfianza.

Además, los especialistas recomiendan mantener activas las herramientas de protección contra el phishing, no compartir datos personales ni financieros en páginas cuya autenticidad no esté comprobada y evitar operaciones sensibles cuando se utilizan redes Wi-Fi públicas.

Qué actividades del Papa son gratuitas y cuáles requieren inscripción

La agenda oficial de León XIV contempla cinco encuentros abiertos al público en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Todas las actividades son gratuitas, aunque tienen diferentes condiciones de acceso.

Para las tres misas multitudinarias, la inscripción es recomendada, pero no obligatoria. El cronograma es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre, a las 11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre, a las 10: misa en el predio de FAdeA, en Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre, a las 10: misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En cambio, para participar del encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas, previsto para el martes 10 a las 15:15 en la Catedral de Córdoba, se requiere inscripción previa.

La misma condición rige para la actividad con jóvenes, programada para ese martes a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

El registro se realiza a través de la página oficial de la visita papal, donde la organización puede verificar los datos de los asistentes y conocer la cantidad de personas que participarán. Sin embargo, las inscripciones para los encuentros con lugares asignados ya cerraron.

La recomendación es consultar únicamente los canales oficiales y desconfiar de cualquier persona o plataforma que solicite dinero para garantizar un lugar en las actividades del Pontífice.