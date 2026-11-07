Juanse se reencontró con Ronnie Wood tras el histórico show en Buenos Aires: "Siempre humilde y generoso"

La noche del viernes 6 de noviembre quedó marcada para los fanáticos del rock. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, se presentó por primera vez como solista en Buenos Aires y tuvo como banda invitada a Ratones Paranoicos, liderada por Juanse. Luego del espectáculo en el Movistar Arena, los músicos volvieron a encontrarse y el cantante argentino compartió una fotografía junto al británico en sus redes sociales. “Gracias Ronnie, siempre humilde y generoso, love you man”, escribió, en un mensaje que recibió miles de reacciones de sus seguidores.

La banda argentina fue la encargada de calentar el escenario antes de la presentación del músico británico. Durante su set, repasó algunos de sus clásicos, entre ellos “Ceremonia”, “Rock del gato” y “Rock del pedazo”.

La participación también tuvo un significado especial: Ratones Paranoicos ya había sido parte de otras visitas históricas vinculadas a los Rolling Stones, como la presentación de Keith Richards en 1992 y los primeros conciertos de la banda en el país, en 1995 y 1998.

Wood, por su parte, ofreció un recital de aproximadamente dos horas en el que recorrió distintas etapas de sus seis décadas de trayectoria. Interpretó canciones de su carrera solista, de Faces y de los Rolling Stones , entre ellas “It's Only Rock and Roll”, “Hey Negrita” y “Can't You Hear Me Knocking”.

Una coincidencia que une a Juanse con los guitarristas de los Stones

El 6 de noviembre también tiene un antecedente especial en la historia musical de Juanse. En esa misma fecha, pero de 1993, compartió escenario con Mick Taylor en el estadio Obras, durante un recital que terminó con una zapada junto a Pappo. Treinta y tres años después, volvió a cruzarse con un guitarrista histórico de los Rolling Stones, esta vez junto a Ronnie Wood en el Movistar Arena.

Antes del concierto, Juanse había expresado su admiración por el músico británico y lo había definido como uno de los compositores y guitarristas más importantes del rock and roll. También destacó su aporte a los Stones y su permanencia dentro del estilo que lo caracteriza.

Charly García también visitó a Ronnie Wood

El encuentro con Juanse no fue el único momento especial para el rock argentino durante la visita de Wood. Horas antes del concierto, Charly García pasó por los camarines del Movistar Arena para saludar al guitarrista y le regaló varios discos de vinilo de su carrera, entre ellos Clics Modernos, editado en 1983. La imagen de ambos músicos juntos también se difundió rápidamente en las redes sociales.

Ronnie Wood llegó a la Argentina con su gira Fearless: Anthology 1965-2025, que repasa distintas etapas de su recorrido musical, desde sus comienzos hasta su incorporación a los Rolling Stones en 1975. Tras su presentación en Buenos Aires, continuará su recorrido por la región con un concierto previsto en Rosario.