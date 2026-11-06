Fuerte choque en Villa Jardín de Reyes sobre la Ruta 9: hay dos hombres heridos

Un auto chocó a un camión y dos hombres terminaron heridos. (Capturas del video Policiales Jujuy)

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes pasadas las 18, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Puente Reyes , en inmediaciones de Villa Jardín de Reyes. El siniestro involucró a un automóvil Renault Clio y un camión que transportaba áridos. Como consecuencia, dos hombres resultaron heridos y debieron ser hospitalizados.

El hecho ocurrió cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, hacia San Salvador de Jujuy. Por causas que todavía se investigan, el automóvil impactó violentamente contra la parte trasera del camión, lo que provocó importantes daños materiales y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona.

Según informaron desde la Policía, el Renault Clio quedó prácticamente incrustado en la parte posterior del transporte de áridos, con importantes destrozos en su estructura, especialmente en el sector delantero.

El conductor del camión relató que circulaba por la Ruta 9 cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo. Al detener la marcha, advirtió que el automóvil había quedado enganchado en el transporte de carga.

De acuerdo con los primeros datos, el camionero no habría sufrido lesiones y fue sometido a un control de alcoholemia. Hasta el momento, no trascendieron los resultados de esa prueba.

Dos hombres fueron trasladados al hospital Pablo Soria

A raíz del impacto, los dos hombres que viajaban en el Renault Clio sufrieron lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que necesitaron asistencia médica inmediata.

En el lugar trabajaron dos ambulancias del SAME, cuyos profesionales atendieron a los heridos y posteriormente los trasladaron al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde quedaron bajo evaluación médica.

Hasta el momento, no se difundió un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución de los pacientes.