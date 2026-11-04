El dramático testimonio del arquero tras el accidente fatal con el futbolista de Tenerife.

La tragedia que terminó con la vida de Jesús de Miguel dejó una profunda huella en el FC Andorra. En medio de la conmoción, Jesús Owono se expresó públicamente y compartió sus sentimientos tras la muerte de su colega.

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El dolor por la muerte de Jesús de Miguel continúa presente en el FC Andorra . Esta vez, el arquero Jesús Owono decidió expresarse a través de un mensaje en el que reflejó el impacto que tuvo el fallecimiento de su colega.

En un mensaje difundido por la institución, el futbolista expresó el profundo dolor que siente tras lo ocurrido y aseguró que atraviesa días muy difíciles, en los que aún no consigue procesar la situación.

Owono reconoció que todavía no logra procesar lo sucedido y describió el momento que atraviesa como uno de los más duros de su vida. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida . Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado ”, manifestó.

En el mismo mensaje, expresó su tristeza por la muerte de De Miguel y acompañó a sus seres queridos: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

Owono también reconoció que deberá hacer frente a distintas cuestiones vinculadas con el accidente, pero remarcó que todavía no está en condiciones de pensar en eso y que su prioridad es atravesar el dolor por la pérdida de De Miguel.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, expresó.

Finalmente, concluyó su mensaje con unas sentidas palabras para su compañero: “Descansa en paz, Jesús”.

La Federación de Guinea Ecuatorial respaldó a Owono

A través de un comunicado oficial, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol lamentó el fallecimiento de Jesús de Miguel y envió sus condolencias al FC Andorra. Además, expresó su respaldo a Jesús Lázaro Owono, quien estuvo involucrado en el accidente.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, manifestó la institución.

Además, el organismo manifestó su compromiso de brindarle “todo nuestro respaldo humano y profesional” y destacó lo difícil que resulta afrontar un episodio de estas características.

“Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, cerró el mensaje.