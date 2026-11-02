Ingreso a primer año 2027: el 4 de noviembre habrá un nuevo examen sólo para los que justificaron

El proceso de ingreso a primer año del secundario para el ciclo lectivo 2027 en Jujuy continúa durante noviembre con fechas importantes para estudiantes y familias. El Ministerio de Educación estableció una jornada de evaluación para quienes no pudieron presentarse al examen del 29 de octubre por motivos justificados, además de los plazos para conocer los resultados, confirmar las vacantes y participar de una segunda preinscripción.

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Los estudiantes que no asistieron a la evaluación del pasado 29 de octubre podrán rendir el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana , siempre que hayan presentado la justificación sobre su ausencia ante las autoridades de la institución educativa.

Esta posibilidad está destinada exclusivamente a quienes no pudieron presentarse por problemas de salud, accidentes, fallecimiento de un familiar directo o situaciones de fuerza mayor que hayan sido informadas y posteriormente acreditadas mediante la documentación correspondiente. La actividad se realizará sin suspensión de clases en los establecimientos.

La instancia evaluativa contempla conocimientos de Lengua y Matemática, con contenidos establecidos para el ingreso al nivel secundario.

En Lengua se evaluarán comprensión y producción oral, lectura y producción escrita, literatura y reflexión sobre la lengua. En Matemática, los contenidos incluyen números y operaciones, fracciones, expresiones decimales y geometría.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

El 6 de noviembre se conocerán las vacantes asignadas

Una de las fechas más esperadas por las familias será el viernes 6 de noviembre, cuando se publiquen los resultados correspondientes a la primera etapa de asignación de vacantes.

Los aspirantes podrán consultar los resultados mediante los canales oficiales del Ministerio de Educación de Jujuy, en el sitio educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027.

Es importante tener en cuenta que la asignación de una vacante no implica la inscripción automática del estudiante. Las familias deberán completar el trámite presencial para confirmar el lugar obtenido.

Inscripción presencial: qué días se debe confirmar el banco

Los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre estarán destinados a la inscripción definitiva de los alumnos que hayan conseguido una vacante durante la primera etapa.

Para completar el procedimiento, los padres o tutores deberán acercarse al establecimiento educativo asignado y presentar la documentación requerida, que incluye la constancia de alumno regular de séptimo grado, partida de nacimiento, ficha de salud, fotocopias de los DNI del estudiante y del adulto responsable, además de otros certificados cuando corresponda.

Desde el Ministerio de Educación advierten que no realizar la confirmación presencial dentro de las fechas establecidas implica la pérdida de la vacante asignada.

Segunda preinscripción: del 17 al 19 de noviembre

Para los estudiantes que no consigan un banco durante la primera etapa, el cronograma contempla una segunda oportunidad de preinscripción, que se desarrollará entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre.

El trámite se realizará mediante el sistema digital habilitado por el Ministerio de Educación y estará dirigido a quienes todavía no hayan obtenido una vacante para comenzar el secundario en 2027.

Las familias podrán acceder al portal oficial ingreso2027.jujuy.edu.ar para completar el procedimiento y consultar la información correspondiente a esta nueva instancia.

Cronograma de ingreso a primer año 2027 en Jujuy