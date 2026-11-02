lunes 02 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2026 - 20:47
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: el 4 de noviembre habrá un nuevo examen sólo para los que justificaron

El cronograma incluye una nueva fecha de examen, la publicación de vacantes y la inscripción definitiva.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ingreso a primer año en Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy.

El proceso de ingreso a primer año del secundario para el ciclo lectivo 2027 en Jujuy continúa durante noviembre con fechas importantes para estudiantes y familias. El Ministerio de Educación estableció una jornada de evaluación para quienes no pudieron presentarse al examen del 29 de octubre por motivos justificados, además de los plazos para conocer los resultados, confirmar las vacantes y participar de una segunda preinscripción.

Lee además
buscan nuevos bomberos voluntarios en alto comedero: cuando comienza la inscripcion
Jujuy.

Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción
Medicina en Jujuy.
Educación.

Carrera de Medicina en Jujuy: se pre inscribieron más de 2 mil personas, como sigue el cronograma de ingreso

El 4 de noviembre habrá una nueva oportunidad para rendir el examen

Los estudiantes que no asistieron a la evaluación del pasado 29 de octubre podrán rendir el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, siempre que hayan presentado la justificación sobre su ausencia ante las autoridades de la institución educativa.

Esta posibilidad está destinada exclusivamente a quienes no pudieron presentarse por problemas de salud, accidentes, fallecimiento de un familiar directo o situaciones de fuerza mayor que hayan sido informadas y posteriormente acreditadas mediante la documentación correspondiente. La actividad se realizará sin suspensión de clases en los establecimientos.

¿Qué contenidos deberán rendir los estudiantes?

La instancia evaluativa contempla conocimientos de Lengua y Matemática, con contenidos establecidos para el ingreso al nivel secundario.

En Lengua se evaluarán comprensión y producción oral, lectura y producción escrita, literatura y reflexión sobre la lengua. En Matemática, los contenidos incluyen números y operaciones, fracciones, expresiones decimales y geometría.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

El 6 de noviembre se conocerán las vacantes asignadas

Una de las fechas más esperadas por las familias será el viernes 6 de noviembre, cuando se publiquen los resultados correspondientes a la primera etapa de asignación de vacantes.

Los aspirantes podrán consultar los resultados mediante los canales oficiales del Ministerio de Educación de Jujuy, en el sitio educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027.

Es importante tener en cuenta que la asignación de una vacante no implica la inscripción automática del estudiante. Las familias deberán completar el trámite presencial para confirmar el lugar obtenido.

Inscripción presencial: qué días se debe confirmar el banco

Los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre estarán destinados a la inscripción definitiva de los alumnos que hayan conseguido una vacante durante la primera etapa.

Para completar el procedimiento, los padres o tutores deberán acercarse al establecimiento educativo asignado y presentar la documentación requerida, que incluye la constancia de alumno regular de séptimo grado, partida de nacimiento, ficha de salud, fotocopias de los DNI del estudiante y del adulto responsable, además de otros certificados cuando corresponda.

Desde el Ministerio de Educación advierten que no realizar la confirmación presencial dentro de las fechas establecidas implica la pérdida de la vacante asignada.

Segunda preinscripción: del 17 al 19 de noviembre

Para los estudiantes que no consigan un banco durante la primera etapa, el cronograma contempla una segunda oportunidad de preinscripción, que se desarrollará entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre.

El trámite se realizará mediante el sistema digital habilitado por el Ministerio de Educación y estará dirigido a quienes todavía no hayan obtenido una vacante para comenzar el secundario en 2027.

Las familias podrán acceder al portal oficial ingreso2027.jujuy.edu.ar para completar el procedimiento y consultar la información correspondiente a esta nueva instancia.

Cronograma de ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan nuevos bomberos voluntarios en Alto Comedero: cuándo comienza la inscripción

Carrera de Medicina en Jujuy: se pre inscribieron más de 2 mil personas, como sigue el cronograma de ingreso

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este lunes comienzan las reuniones informativas para los exámenes

Ingreso a primer año: las escuelas con examen reciben a cientos de padres

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Lo que se lee ahora
¿que paso en el aeropuerto de jujuy? video
Jujuy.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Jujuy?

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Resultados Telekino 2452.
Sociedad.

Telekino: qué números salieron en el sorteo de este domingo 1° de noviembre

Día de los Fieles Difuntos 
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Mesa de ofrendas para el Día de Muertos 
Sociedad.

Día de los Muertos: qué significa y por qué se celebra cada 2 de noviembre

Gimnasia de Jujuy espera rival
Deportes.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Almirante Brown en el Reducido de la Primera Nacional

¿Qué pasó en el aeropuerto de Jujuy? video
Jujuy.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel