Gimnasia de Jujuy enfrentará a Almirante Brown en el Reducido de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy espera rival

Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival para el Reducido de la Primera Nacional. Este lunes por la tarde quedaron definidos los cruces de octavos de final y se confirmó que el equipo dirigido por Hernán Pellerano enfrentará a Almirante Brown en el estadio 23 de Agosto, en busca de avanzar en la competencia que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto jujeño terminó en la cuarta posición de su zona durante la fase regular y, gracias a esa ubicación, tendrá la posibilidad de disputar el primer encuentro eliminatorio como local y con ventaja deportiva. El partido se jugará dentro de 15 días, aunque todavía resta confirmar la fecha y el horario.

Cómo se definió el rival de Gimnasia de Jujuy El Lobo tuvo que esperar hasta este lunes para conocer a su adversario, ya que el último partido de Estudiantes de Buenos Aires podía modificar los enfrentamientos del Reducido. El equipo de Caseros necesitaba derrotar a All Boys para alcanzar la sexta posición de su zona y cambiar la conformación de los cruces. Sin embargo, perdió 1 a 0 y finalizó en el octavo puesto de la tabla.

Gimnasia de Jujuy jugará con Almirante Brown Gimnasia tendrá ventaja deportiva en el estadio 23 de Agosto El equipo conducido por Hernán Pellerano llegará al Reducido después de caer por 5 a 1 frente a San Martín de San Juan, en un encuentro disputado el sábado en condición de visitante, en el que presentó una formación alternativa. Más allá de ese resultado, Gimnasia logró finalizar entre los primeros cuatro equipos de su zona y consiguió un beneficio importante para el comienzo de los playoffs.

La primera instancia del Reducido se disputará a partido único y no habrá definición por penales en caso de empate. Si el encuentro frente a Almirante Brown termina igualado, el conjunto jujeño avanzará directamente a los cuartos de final por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Todos los cruces de octavos de final del Reducido Un total de 14 equipos comenzarán su participación en esta instancia, con siete enfrentamientos que determinarán a los clasificados a cuartos de final. Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown.

Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Deportivo Morón vs. Colegiales.

Temperley vs. Ciudad de Bolívar.

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú.

Colón vs. Midland. Los equipos mencionados en primer lugar serán locales y contarán con ventaja deportiva debido a su mejor ubicación en la tabla de posiciones. Cómo continúa la pelea por el segundo ascenso Mientras se disputan los octavos de final del Reducido, Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Ese encuentro se desarrollará en un estadio neutral, también dentro de 15 días. El equipo que pierda esa final se incorporará directamente a los cuartos de final del Reducido, donde tendrá la posibilidad de definir como local y contará con ventaja deportiva.

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