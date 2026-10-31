Gimnasia de Jujuy espera rival para el Reducido: jugará en el 23 de Agosto con ventaja deportiva

Gimnasia de Jujuy espera rival

Gimnasia de Jujuy ya tiene definido dónde jugará el inicio del Reducido de la Primera Nacional 2026, pero todavía deberá esperar para conocer a su rival. El equipo dirigido por Hernán Pellerano terminó cuarto en su zona y tendrá la ventaja deportiva, por lo que disputará el encuentro en el estadio 23 de Agosto.

El Lobo cerró la fase regular con una derrota por 5 a 1 frente a San Martín de San Juan, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Con un equipo alternativo, ya que el entrenador decidió preservar a los titulares pensando en la instancia decisiva, el conjunto jujeño no pudo sumar en la fecha 36.

Los goles del equipo sanjuanino fueron convertidos por Mauro Osores, Facundo Nadalín, Guillermo Acosta, Ramiro Rúmbolo y Nazareno Funez, mientras que Abel Argañaraz marcó para Gimnasia.

¿Quién sería el rival de Gimnasia de Jujuy? Por el momento, el rival del Lobo sería Almirante Brown. Sin embargo, el panorama podría cambiar después del partido que Estudiantes de Buenos Aires disputará el lunes. Si Estudiantes consigue una victoria y alcanza la sexta posición de la otra zona, se modificaría el ordenamiento y, en consecuencia, el cruce de Gimnasia para la primera instancia del Reducido. Por eso, el equipo jujeño deberá esperar hasta el cierre de la fecha para conocer oficialmente contra quién jugará.

El Lobo jugará en el 23 de Agosto Más allá de la incertidumbre sobre el adversario, Gimnasia tiene asegurada una condición importante para el inicio de los play off: jugará como local en el estadio 23 de Agosto y contará con ventaja deportiva por haber terminado cuarto en su zona y en caso de igualdad, avanzara de fase. El inicio del Reducido está previsto para el tercer fin de semana de noviembre. Pellerano decidió preservar a sus principales futbolistas en el cierre del campeonato para llegar con el plantel en mejores condiciones a una instancia en la que el Lobo buscará seguir en carrera por el ascenso.

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