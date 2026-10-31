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31 de octubre de 2026 - 13:01
Jujuy.

Orgullo jujeño: tres montañistas hicieron cumbre a 6.470 metros en el Himalaya

Los deportistas jujeños alcanzaron la cima del Mera Peak, en Nepal, junto a un compañero de Buenos Aires. Soportaron temperaturas de hasta 20 grados bajo cero antes de completar el desafío.

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La expedición estuvo integrada por Seba Aldana, Nico Fiad y Matías Gómez, quien relató la experiencia, además de Lucas Pons, oriundo de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

El grupo consiguió llegar a la cima el 27 de octubre, alrededor de las 7:10 de la mañana, después de superar varios días de dificultades físicas y condiciones climáticas extremas.

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Enfermos y con temperaturas de 20 grados bajo cero

El desafío no fue sencillo. Según contó , los cuatro integrantes sufrieron problemas de salud después de completar el recorrido hacia el campamento base del Everest y Gokyo.

Esta situación los obligó a descansar durante aproximadamente seis días antes de retomar la expedición. “Nos llevó un par de días porque estuvimos muy enfermos. Después emprendimos el viaje para intentar esta montaña”, relató.

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El ascenso también exigió conocimientos técnicos, ya que debieron avanzar encordados y atravesar sectores de glaciares. Durante el tramo final soportaron temperaturas de 20 grados bajo cero, una de las principales dificultades de la experiencia.

“Muy contentos por representar a Jujuy”

Pese al frío, la altura y el esfuerzo físico, los montañistas consiguieron completar el objetivo y disfrutar de una vista privilegiada de los Himalayas. “Fue bastante bonita y linda la experiencia, con una de las vistas más lindas que tienen los Himalayas”, expresó uno de los expedicionarios.

El montañista también destacó el orgullo de haber llevado el nombre de su provincia hasta una de las cordilleras más imponentes del mundo.

“Estamos muy contentos por representar a Jujuy y haber podido dejar a la provincia en esta hermosa montaña de los Himalayas”, concluyó.

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